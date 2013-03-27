重温稿-中港个股：中国平安260亿元可转债申请已获证监会发审委批准

路透上海3月27日 - 中国证监会网站周三发布公告，中国以市值计第二大寿险公司--中国平安 的A股可转债发行申请已获得证监会发审委批准。中国平安拟发行至多260亿元人民币可转债，此次获批意味着近期又有一只大盘可转债将要发行。

中国平安保险 此前曾表示，公司此次可转债发行已获中国保监会批复。根据2011年底公司披露的相关方案，该可转债期限为六年，票面利率不超过3%，每年付息一次，自发行结束后满六个月后可以转股。

民生银行 3月中旬网上网下发行了200亿元的A股可转债，期限六年，吸引了大量资金的注意力，热络程度超预期；网上网下发行部分均获得逾200倍的超额认购，共吸引逾3,000亿元资金的申购。