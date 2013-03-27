重温稿-中港股业绩：中国人寿去年净利同比下降40%，偿付能力明显提升

国际油市：亚洲燃料油现货贴水缩窄，尽管供应商大力清货
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
路透香港3月27日 - 按市值计全球最大寿险商--中国人寿保险股份有限公司 周三公布，去年净利同比下降40%，主要受累于资本市场持续低位运行，导致投资收益率下降和资产减值损失增加；不过因发行次级债，其偿付能力明显提升。
中国人寿在上海证券交易所公布的年报显示，2012年净利为110.61亿元人民币，上年同期则为183.31亿元。
在完成发行380亿元次级定期债务后，截至去年底中国人寿偿付能力充足率升至235.58%，2011年底则为170.12%。
“预期2013年度本公司资金基本能够满足保险业务支出以及新的一般性投资项目需求。”中国人寿董事长杨明生称，“同时，为推动公司未来发展战略的实施，本公司将结合资本市场情况进行相应的安排。”
期内该公司营业收入按年上升5.2%至4,054亿元。每股收益0.39元，建议派发末期股息每股0.14元。
中国人寿H股周三收跌0.24%，报20.7港元；其A股则升0.93%，报17.37元人民币。（完）
浏览中国人寿其他新闻，请点选[2628.HK–CMN]
如欲浏览A+H股股价对比表，请点选
欲浏览上市公司业绩声明，请点选(here) (记者 雷美珍；审校)
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。
路透3月27日 - 多数东南亚股市周一收跌，因美国总统特朗普推行的医保法案在众议院受挫，引发对于他 推进减税和财政支出政策前景的担忧。 美国总统特朗普周五在自己所在共和党控制的国会遭遇重大政治挫败，共和党领导人撤回美国医保体系改 革议案，这是特朗普2016年竞选承诺的重要组成部分。 他“废止”奥巴马医保法案的举措未能获得足够的支持，这让人担忧共和党有效执政的能力。 “特朗普推动改革医保法案失败，导致今日区域市场出现好坏不一的反应，”马尼拉As iasec Equities Inc.分析师Manny Cruz表示。 “因此我们正等待一些情事发展，之后才会回到这些市场。” 美国所遭遇的政治挫折引发资金涌入黄金 等避险资产。美元重挫之后，金价上涨 超过1%至一个月高点。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 新加坡股市 收低0.5%，结束两日上涨，地产和工业股领跌。 菲律宾股