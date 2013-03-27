国际油市：亚洲石脑油裂解价差攀升，因需求回升

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透新加坡3月27日 - 亚洲石脑油价格周三升向两周高点每吨938美元，裂解价差触及两日高点，因需求有助于扳回上日部分失地。
周三韩国Lotte Chemical买入两船25,000吨公开规格的石脑油，船期定于5月上半月，较日本C&F报价每吨升水约23-24美元。
交易商称，在台湾和韩国降低裂解装置产能利用率之际，印度减少出口或有助于支撑价格。
印度4月石脑油出口预期会徘徊在今年的均值650,000吨附近，较2012年均值减少约13%，归因于近期炼厂维护且汽油需求稳健。
“印度4月出口将维持在低位，最多会到700,000吨。”一新加坡交易商说道。
“印度已售出了多数3月船货，当时升水还不错，4月出售自然会减少。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 田建华)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。