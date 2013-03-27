国际油市：亚洲航煤裂解价差跌至逾一年低点

路透新加坡3月27日 - 亚洲航煤裂解价差周三跌至逾一年低点，因欧元区危机背景下航空旅行需求低迷，且北亚煤油需求下滑。

航煤4月裂解价差下跌0.72美元至较迪拜原油每桶升水14.79美元，为去年3月8日以来最低。

亚洲柴油裂解价差也下滑，跌至逾10个月低点每桶15.17美元。

交易员表示，去年第四季许多主要亚洲柴油进口商增速放缓，这也影响了工业燃料柴油的需求。

印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals出售了40,000吨5月14-16日船期的航煤给BP,价格为每桶较新加坡报价贴水1.10美元。

此价格要比稍早出售给维多的4月船货高出约0.30美元。这可能是由于套利和存储利润改善。不过目前看套利和存储对亚洲贸易商来说都不可行。(完)

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