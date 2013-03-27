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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 20:22 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货价差走稳,市场基本面平衡

路透新加坡3月27日 - 亚洲航煤现货价差周三持稳，因亚洲和中东炼厂维护季节，西方套利船货流入量增多，市场基本面平衡。

180-cst燃料油价差下跌0.10美元至每吨较新加坡报价升水2.20美元。380-cst燃料油价差持平于每吨较新加坡报价升水2.75美元。

据贸易和船运消息，东亚预计4月将接收470-480万吨西方燃料油。

此时一些该地区的炼厂在进行例行维护，由此令供给平衡。

低硫燃料油市场上，马来西亚的Petronas和印尼的Pertamina分别结束了本周的LSWR标售。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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