国际油市：亚洲燃料油现货价差走稳,市场基本面平衡

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透新加坡3月27日 - 亚洲航煤现货价差周三持稳，因亚洲和中东炼厂维护季节，西方套利船货流入量增多，市场基本面平衡。
180-cst燃料油价差下跌0.10美元至每吨较新加坡报价升水2.20美元。380-cst燃料油价差持平于每吨较新加坡报价升水2.75美元。
据贸易和船运消息，东亚预计4月将接收470-480万吨西方燃料油。
此时一些该地区的炼厂在进行例行维护，由此令供给平衡。
低硫燃料油市场上，马来西亚的Petronas和印尼的Pertamina分别结束了本周的LSWR标售。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。