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货币新闻 | 2013年 3月 27日 星期三 20:36 BJT

表格：加拿大2月CPI较上年同期上升1.2%

路透3月27日 - 加拿大统计局周三公布：

* 加拿大2月消费者物价指数(CPI)较前月上涨1.2%,较上年同期上升1.2%

* 加拿大2月核心CPI较前月上涨0.8%,较上年同期上升1.4%

较上月(%) 较上年同期(%)

2月 1月 2月 1月

整体CPI +1.2 +0.1 +1.2 +0.5

加拿大央行核心CPI +0.8 +0.1 +1.4 +1.0

经季节调整 +0.7 0.0 -- -- (完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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