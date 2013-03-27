表格：加拿大2月CPI较上年同期上升1.2%

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透3月27日 - 加拿大统计局周三公布：
* 加拿大2月消费者物价指数(CPI)较前月上涨1.2%,较上年同期上升1.2%
* 加拿大2月核心CPI较前月上涨0.8%,较上年同期上升1.4%
较上月(%) 较上年同期(%)
2月 1月 2月 1月
整体CPI +1.2 +0.1 +1.2 +0.5
加拿大央行核心CPI +0.8 +0.1 +1.4 +1.0
经季节调整 +0.7 0.0 -- -- (完)
(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。