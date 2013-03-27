重温稿-中港股业绩:工行去年净利增14.5%，今年上半年息差料承压

* 去年净利按年增14.5%，资产规模全球第一

* 预计今年上半年净息差会有所下降

* 今年不良贷款率计划控制在1.20%内，较去年末上升

* 今年境内人民币贷款料增约9,000亿元

* 从资产持有大行向资产管理大行转变

路透北京3月27日 - 全球总资产规模最大银行--中国工商银行 去年净利按年增长14.5%，继续成为全球最盈利银行，并略优于市场预期。该行在承认利率市场化令其今年上半年息差承压的同时，并强调将从资产持有大行向资产管理大行转变。

工行周三公布年报显示，2012年实现净利2,385.32亿元人民币，上年度净利则为2,083亿元。汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的净利为2,314.38亿元。

“工行今年上半年，特别是今年一季度，净息差会有所下降，但不会下降到令人吃惊的地步。”工行行长杨凯生在业绩说明会上称。

他并透露，工行1-2月的净息差已下降4个基点。年报显示，该行去年净利息收益率(即净息差)为2.66%，比上年上升5个基点。

“去年中国央行两次调息的影响将在2013年集中显现，将对商业银行存贷利差收入增长形成一定制约；同时，存贷款基准利率浮动区间扩大，可能进一步加剧银行同业之间的客户和市场竞争。”工行年报称。

广发证券一银行业分析师则点评称，预计今年工行息差表现稳定。上半年仍有降息重定价压力，但降幅趋缓。 ?

年报并显示，工行2012年净利息差为2.49%，与上年持平；利息净收入为4,178.28亿元，同比增长15.2%，占营业收入的78.9%。

工行为四大国有银行中最后一家公布去年业绩的银行。此前已公布2012年报的三大行中，中国建设银行 净利按年升14.1%，农业银行 及中国银行 净利同比增速则分别为19%和12.2%，增速均创下上市以来的新低。

2012年6-7月，中国央行两度降息，同时利率市场化破冰，存款利率上浮空间和贷款利率下降空间被打开；二季度，中国银监会大力开展“七不准、四公开”的银行乱收费清查工作。这两项政策导致中国银行业息差收入和手续费收入腹背受敌。而2013年又面临着银行业资本管理办法的实施，来自金融脱媒、资本约束、经济下行周期等的调整有增无减。

**不良持续双降压力较大**

截至去年末，工行核心资本充足率为10.62%，资本充足率为13.66%，分别比上年末上升0.55个和0.49个百分点；不良贷款率为0.85%，较2011年末下降0.09个百分点，已连续13年下降；拨备覆盖率则提高28.63个百分点至295.55%，风险抵补能力进一步增强；贷款拨备率为2.50%。

展望今年，该行计划将年末不良贷款率控制在1.20%以内，这较去年末有所上升。

“未来期望银行不良再持续双降已经很难了，对这个问题要有思想和工作准备。工行自去年下半年以来已经加大对重点领域信用状况的检查，已经加大了对不良贷款催收的力度。”杨凯生表示。

他并称，工行今年境内人民币贷款预计增加约9,000亿元，高于去年。

另据工行新闻稿，在市场所关注的地方政府融资平台贷款和房地产贷款领域，其风险继续得到较好控制。截至2012年末，工行的地方政府融资平台贷款余额较2011年末减少465亿元，不良贷款率较2011年末下降了0.34个百分点至0.39%，现金流全部覆盖与基本覆盖贷款合计占比98.2%。

而在房地产贷款领域，截至2012年末工行的房地产开发贷款余额较2011年末减少了264亿元，房地产开发贷款不良率为0.75%，风险可控。

**向资产管理大行转变**

工行新闻稿还表示，该行的资产、资本、存款、市值等指标均居全球金融同业首位。这与业界调侃的“宇宙行”越发匹配。

但杨凯生却称，不认为工行的资产规模全球第一是多大的幸事。从宏观上说明中国的经济运行过多依赖银行信贷，依赖间接融资。

他并表示，今年资产和负债增加的绝对额相对下降是工行既定的方针，这个方针就是要走一条总资产规模不无限扩大，但自身盈利能力却能持续的资本节约型发展道路，“要从过去的资产持有大行转变为资产管理大行。”

工行年报显示，报告期实现委托理财业务收入126.78亿元，各项代理收入65.64亿元。

“工行将进一步加大理财业务的发展，这是工行的既定方针。”杨凯生强调，工行去年发行的理财产品没有资金池操作的理财业务。

中国银监会稍早发布通知，要求商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)一一对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资，并要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产的4%。业界人士认为这将导致理财产品规模扩张速度下降。 (完)

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