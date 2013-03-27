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货币新闻 | 2013年 3月 27日 星期三 22:05 BJT

表格: 美国2月成屋待完成销售指数较上月下跌0.4%，预估下降0.2%

路透3月27日 - 全美不动产协会(NAR)周三公布，美国2月成屋待完成销售指数较上月下降0.4%，至104.8，预估为下降0.2%.

美国2月成屋待完成销售同比增长8.4%.

2月 1月 前值 12年2月 指数 104.8 105.2 105.9 96.6

2月 1月 前值 13年2月/12年2月 变动(%) -0.4 3.8 4.5 8.4 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校　母红)

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