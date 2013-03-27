表格: 美国2月成屋待完成销售指数较上月下跌0.4%，预估下降0.2%

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透3月27日 - 全美不动产协会(NAR)周三公布，美国2月成屋待完成销售指数较上月下降0.4%，至104.8，预估为下降0.2%.
美国2月成屋待完成销售同比增长8.4%.
2月 1月 前值 12年2月 指数 104.8 105.2 105.9 96.6
2月 1月 前值 13年2月/12年2月 变动(%) -0.4 3.8 4.5 8.4 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。