表格：EIA与API一周美国石油库存数据比较

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透3月27日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表。
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
03/22/13 较上周 较上年 03/22/13 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 380.4 3.7 28.9 385.9 3.3 32.5 馏分油 117.2 -1.9 -19.4 115.3 -4.5 -20.6 汽油 225.4 -2.0 -0.9 221.2 -1.6 -2.1 取暖油 18.3 -1.0 -11.5 16.6 -1.3 -13.5 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.5 0.0 0.0 -0.5 煤油型航空燃料 38.0 0.1 -3.7 38.6 0.7 -2.6 原油日加工量 14.7 0.3 0.2 14.9 0.4 0.4 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加70万桶，汽油库存减少100万桶，馏分油库存减少80万桶。(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导
* EIA一周美国石油供需平衡表
* API一周美国石油库存详细报导 (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。