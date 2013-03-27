版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 27日 星期三 22:34 BJT

表格：EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透3月27日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表。

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

03/22/13 较上周 较上年 03/22/13 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 380.4 3.7 28.9 385.9 3.3 32.5 馏分油 117.2 -1.9 -19.4 115.3 -4.5 -20.6 汽油 225.4 -2.0 -0.9 221.2 -1.6 -2.1 取暖油 18.3 -1.0 -11.5 16.6 -1.3 -13.5 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.5 0.0 0.0 -0.5 煤油型航空燃料 38.0 0.1 -3.7 38.6 0.7 -2.6 原油日加工量 14.7 0.3 0.2 14.9 0.4 0.4 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加70万桶，汽油库存减少100万桶，馏分油库存减少80万桶。(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导

* EIA一周美国石油供需平衡表

* API一周美国石油库存详细报导 (编译 利棣儿；审校 李军)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐