表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为0.760%，投标倍数为2.73

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透华盛顿3月27日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.760% 中值 0.725% 低值 0.684% 价格/得标 价格 99.951048 高值得标比率 52.11% 投标倍数 2.73 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,030,600 总投标 95,440,976,100 竞争性投标得标 34,975,054,500 非竞争性投标得标 24,976,100 FED附加 0 初级市场交易商投标 59,936,000,000 初级市场交易商得标 12,969,467,500 直接投标 15,411,000,000 直接投标得标 5,888,422,000 间接投标 20,069,000,000 间接投标得标 16,117,165,000 发行细节 发行日 2013/04/01 到期日 2018/03/31 CUSIP码 912828UU2 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。