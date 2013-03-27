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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 01:05 BJT

表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为0.760%，投标倍数为2.73

路透华盛顿3月27日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.760% 中值 0.725% 低值 0.684% 价格/得标 价格 99.951048 高值得标比率 52.11% 投标倍数 2.73 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,030,600 总投标 95,440,976,100 竞争性投标得标 34,975,054,500 非竞争性投标得标 24,976,100 FED附加 0 初级市场交易商投标 59,936,000,000 初级市场交易商得标 12,969,467,500 直接投标 15,411,000,000 直接投标得标 5,888,422,000 间接投标 20,069,000,000 间接投标得标 16,117,165,000 发行细节 发行日 2013/04/01 到期日 2018/03/31 CUSIP码 912828UU2 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校　李军)

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