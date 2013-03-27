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市场报道 | 2013年 3月 28日 星期四 05:55 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，市场关注明日美国农业部报告

路透3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，因在美国农业部3月作物种植及季度库存报告公布前，有调整头寸及套利交易。

分析师平均预期，美国农业部种植意向报告将显示美国大豆种植面积达7,839.4万英亩，将创纪录高位，高于上年的7,719.8万英亩。

分析师平均预期，美国农业部将公布3月1日大豆库存为9.35亿蒲式耳，低于上年3月1日的13.74亿蒲式耳。

5月合约支持位在200日移动均线切入位14.44-1/2美元，九日相对强弱指标为56。

5月大豆期货合约 收高6美分，报每蒲式耳14.53-3/4美元。

5月豆粕合约 收升2.90美元，报每短吨423.10美元。5月豆油合约 持平在50.82美分。

今日CBOT大豆预估成交量为108,573口，豆粕为54,431口，豆油为75,552口。

以下为CBOT农产品期货在2015 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

--------------------------------------------------------

CBOT玉米 Cc1 735.25 5.00 0.7% 13.7%

CBOT大豆 Sc2 1453.75 6.00 0.4% 21.3%

CBOT豆粕 SMc1 423.10 2.90 0.7% 36.7%

CBOT豆油 BOc1 50.82 0.00 0.0% -2.4%

CBOT小麦 Wc1 736.75 5.25 0.7% 12.9%

CBOT稻米 RRc2 1533.00 33.50 2.2% 5.0%

NYMEX原油期货 CLc1 96.51 0.17 0.2% -2.3%

道琼工业指数 .DJI 14,526 -33 -0.2% 18.9%

现货金 XAU= 1605.00 6.41 0.4% 2.6%

欧元/美元 EUR= 1.2772 -0.0088 -0.7% -1.3%

美元指数 .DXY 83.2390 0.3580 0.4% 3.8%

--------------------------------------------------------(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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