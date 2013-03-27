芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，市场关注明日美国农业部报告

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，因在美国农业部3月作物种植及季度库存报告公布前，有调整头寸及套利交易。
分析师平均预期，美国农业部种植意向报告将显示美国大豆种植面积达7,839.4万英亩，将创纪录高位，高于上年的7,719.8万英亩。
分析师平均预期，美国农业部将公布3月1日大豆库存为9.35亿蒲式耳，低于上年3月1日的13.74亿蒲式耳。
5月合约支持位在200日移动均线切入位14.44-1/2美元，九日相对强弱指标为56。
5月大豆期货合约 收高6美分，报每蒲式耳14.53-3/4美元。
5月豆粕合约 收升2.90美元，报每短吨423.10美元。5月豆油合约 持平在50.82美分。
今日CBOT大豆预估成交量为108,573口，豆粕为54,431口，豆油为75,552口。
以下为CBOT农产品期货在2015 GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 Cc1 735.25 5.00 0.7% 13.7%
CBOT大豆 Sc2 1453.75 6.00 0.4% 21.3%
CBOT豆粕 SMc1 423.10 2.90 0.7% 36.7%
CBOT豆油 BOc1 50.82 0.00 0.0% -2.4%
CBOT小麦 Wc1 736.75 5.25 0.7% 12.9%
CBOT稻米 RRc2 1533.00 33.50 2.2% 5.0%
NYMEX原油期货 CLc1 96.51 0.17 0.2% -2.3%
道琼工业指数 .DJI 14,526 -33 -0.2% 18.9%
现货金 XAU= 1605.00 6.41 0.4% 2.6%
欧元/美元 EUR= 1.2772 -0.0088 -0.7% -1.3%
美元指数 .DXY 83.2390 0.3580 0.4% 3.8%
--------------------------------------------------------(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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