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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 08:42 BJT

表格: 澳洲2月民间信贷较前月增长0.2%，房屋信贷增0.4%

路透悉尼3月28日 - 澳洲央行周四公布，2月民间信贷经季节调整后较前月增长0.2%.

以下为数据细节(经季节调整百分比变动):

2月 1月 2013年2月/2012年2月

信贷总额 +0.2 +0.2 +3.4

房屋信贷 +0.4 +0.4 +4.4

其他个人用途信贷 +0.1 -0.1 -0.3

企业信贷 -0.2 0.0 +2.3 (完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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