《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－3月27日

东南亚股市：多数收跌，特朗普医保法案受挫引发对减税前景担忧

路透3月27日 - 多数东南亚股市周一收跌，因美国总统特朗普推行的医保法案在众议院受挫，引发对于他 推进减税和财政支出政策前景的担忧。 美国总统特朗普周五在自己所在共和党控制的国会遭遇重大政治挫败，共和党领导人撤回美国医保体系改 革议案，这是特朗普2016年竞选承诺的重要组成部分。 他“废止”奥巴马医保法案的举措未能获得足够的支持，这让人担忧共和党有效执政的能力。 “特朗普推动改革医保法案失败，导致今日区域市场出现好坏不一的反应，”马尼拉As iasec Equities Inc.分析师Manny Cruz表示。 “因此我们正等待一些情事发展，之后才会回到这些市场。” 美国所遭遇的政治挫折引发资金涌入黄金 等避险资产。美元重挫之后，金价上涨 超过1%至一个月高点。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 新加坡股市 收低0.5%，结束两日上涨，地产和工业股领跌。 菲律宾股