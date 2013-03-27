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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 06:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－3月27日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价   
 ：                                                            
                                                                        
 公司名         股票代码       收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                   
 中国                                                          
 新浪                             48.94      +0.51      +1.05    1348727
 搜狐                             48.83      -0.39      -0.79     325134
 网易                             55.12      +0.16      +0.29     340697
 百度                             88.13      +2.06      +2.39    3467072
 亚信科技                         11.88      -0.01      -0.08     148322
                                                                        
 台湾                                                          
 台湾积体电路                     17.17      +0.10      +0.59    1324143
 联电                              1.81      +0.00      +0.00     390460
 日月光                            4.09      +0.11      +2.76     264391
 硅品精密                          5.56      +0.09      +1.65     635188
 和信超媒体                        1.02      -0.01      -0.97      13061
 友达                              4.41      +0.06      +1.38     109272
 中华电信                         30.95      +0.06      +0.19      67969
 台湾国际航电                     32.97      -0.32      -0.96     673354
                                                                        
 香港                                                          
 中国移动                         53.11      +0.20      +0.38      67128
 中国联通                         13.69      -0.05      -0.36      63578
 中国电信                         51.01      -0.39      -0.76       9741
 中芯国际                          3.05      +0.03      +0.99      53216
 电讯盈科                          4.67      -0.03      -0.64       1114
 
(完)

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