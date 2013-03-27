《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－3月27日

国际油市：亚洲燃料油现货贴水缩窄，尽管供应商大力清货
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价 ： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 48.94 +0.51 +1.05 1348727 搜狐 48.83 -0.39 -0.79 325134 网易 55.12 +0.16 +0.29 340697 百度 88.13 +2.06 +2.39 3467072 亚信科技 11.88 -0.01 -0.08 148322 台湾 台湾积体电路 17.17 +0.10 +0.59 1324143 联电 1.81 +0.00 +0.00 390460 日月光 4.09 +0.11 +2.76 264391 硅品精密 5.56 +0.09 +1.65 635188 和信超媒体 1.02 -0.01 -0.97 13061 友达 4.41 +0.06 +1.38 109272 中华电信 30.95 +0.06 +0.19 67969 台湾国际航电 32.97 -0.32 -0.96 673354 香港 中国移动 53.11 +0.20 +0.38 67128 中国联通 13.69 -0.05 -0.36 63578 中国电信 51.01 -0.39 -0.76 9741 中芯国际 3.05 +0.03 +0.99 53216 电讯盈科 4.67 -0.03 -0.64 1114 (完)
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。
路透3月27日 - 多数东南亚股市周一收跌，因美国总统特朗普推行的医保法案在众议院受挫，引发对于他 推进减税和财政支出政策前景的担忧。 美国总统特朗普周五在自己所在共和党控制的国会遭遇重大政治挫败，共和党领导人撤回美国医保体系改 革议案，这是特朗普2016年竞选承诺的重要组成部分。 他“废止”奥巴马医保法案的举措未能获得足够的支持，这让人担忧共和党有效执政的能力。 “特朗普推动改革医保法案失败，导致今日区域市场出现好坏不一的反应，”马尼拉As iasec Equities Inc.分析师Manny Cruz表示。 “因此我们正等待一些情事发展，之后才会回到这些市场。” 美国所遭遇的政治挫折引发资金涌入黄金 等避险资产。美元重挫之后，金价上涨 超过1%至一个月高点。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 新加坡股市 收低0.5%，结束两日上涨，地产和工业股领跌。 菲律宾股