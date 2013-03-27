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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 06:37 BJT

****澳新经济指标预测--3月28日-4月4日****

路透3月28日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

    3月25日当周 

 3月27日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                        公布时段        预估值        前值
 2330      澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                 3月            --         持
                                                                        平
    
 3月28日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                        公布时段        预估值        前值
 0030      澳洲民间信贷(较前月)                      2月            --       +0.2%
               房屋贷款(较前月)                                     --       +0.4%
    
 3月29日(五)
 暂无重要经济数据公布
    
    4月1日当周
 4月1日(一)
 暂无重要经济数据公布
        
 4月2日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                        公布时段        预估值        前值
 0330      澳洲央行利率决定                          4月            --       3.00%
            
 4月3日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                        公布时段        预估值        前值
 0030      澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元             2月            --   逆差10.57
           )                                                            
               整体进口(较前月)                                     --       +1.0%
               整体出口(较前月)                                     --       -1.0%
            
 4月4日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                        公布时段        预估值        前值
 0030      澳洲建筑许可(较前月)                      2月            --       -2.4%
               民间房屋建筑许可(较前月)                             --       +3.2%
 0030      澳洲零售销售(较前月)                      2月            --       +0.9%
 (完)

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