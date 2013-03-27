东京汇市：欧元兑美元在四个月低位徘徊，受意大利和塞浦路斯担忧打压

美元兑日圆 持稳于94.40日圆，市场仍在等待日本央行采取更加激进的宽松政策，这种预期已在市场走势中得到反映。美元兑日圆自去年9月以来涨逾20%，本月稍早一度触及四年半高位96.71。

消息人士对路透称，下周会议上，日本央行或将决定立即启用无限量资产购买计划，而不是等到2014年，并考虑建立购买更长期债券的新目标。

美元兑商品货币亦上涨，因部分投资者在复活节假期前锁定商品货币近期获利。

澳元兑美元 报1.0445美元，从周二触及的两个月高位1.0497回落。

交易商称，日本的月底仓位调整及财年底资本流动可能使盘势略微震荡，同时许多市场都将因复活节假期休市。

周四亚洲无重要数据，因此焦点集中在欧洲形势上。(完)

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