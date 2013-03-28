澳洲经济指标总览--3月28日

澳新汇市：澳元和新西兰元都脱离低点，但走势仍然承压
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月3日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 逆差10.57 逆差6.88 出口(较前月) -1% +3% 进口(较前月) +1% -6% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 (较前月) 1月 +0.9% -0.4% 就业市场(经季节调整) 4月11日 就业人口(较前月变动,千人) 2月 +71.5 +10.4 全职就业人口(较前月变动,千 +17.8 -9.8 人) 失业率 5.4% 5.4% 就业参与率 65.3% 65.0% 消费者物价指数(CPI) 4月24日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.2% +1.4% (较上年同期) +2.2% +2.0% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.3% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.8% (较上年同期) +2.3% +2.4% 国际贸易价格指数 5月2日 进口物价(较前季) 第四季 +0.3% -2.4% 出口物价(较前季) -2.4% -6.4% 国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元) 6月4日 经常帐收支 第四季 赤字14.7 赤字15.0 商品与服务贸易收支 赤字5.553 逆差5.389 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月5日 (较前季) 第四季 +0.6% +0.7% (较上年同期) +3.1% +3.1% (完)
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.