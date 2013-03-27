EIA库存周报：美国上周原油库存涨幅远超预期，油品库存降幅超预期

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透纽约3月27日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，尽管炼厂产能利用率上升，但上周美国原油库存增幅远超预期，汽油与馏分油库存降幅超出预期。
EIA在周报中称，3月22日止当周美国原油库存跳增326万桶。分析师预估的是增加70万桶。
美国原油期货合约交割地库欣的原油库存增长了43.9万桶，达到4,947万桶。原油日进口量增长84.1万桶，达到811万桶。
包括取暖油与柴油的馏分油库存锐减451万桶，预估为减少80万桶。
汽油库存下降160万桶，预估为减少100万桶。
炼厂产能利用率上升2.2个百分点，达到85.7%。分析师预计为上升0.4个百分点。
数据公布后，美国原油期货 出现震荡，先是略微扩大跌幅，然后扳回部分跌幅。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 程琳; 审校 王兴亚)
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