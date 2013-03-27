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市场报道 | 2013年 3月 28日 星期四 07:36 BJT

****欧洲经济指标预测--3月28日-4月4日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    3月25日当周
    
 3月28日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段         预估值       前值
 0001     英国GfK消费者信心指数                        3月             负27       负26
 0700     德国实质零售销售(较前月)                     2月            -1.0%      +3.1%
                       (较上年同期)                                   +0.4%      +2.4%
 0855     德国经季节调整失业人数变化(万人)             3月          减少0.4    减少0.3
             未经季节调整失业人数(万人)                                 310        320
             经季节调整失业率                                          6.9%       6.9%
             经季节调整失业人数(万人)                                    --      291.7
 0900     意大利企业信心指数                           3月             88.0       88.5
 0900     欧元区M3货供额(较上年同期)                   2月            +3.3%      +3.5%
          欧元区民间贷款                                              -0.9%      -0.9%
          欧元区M3三个月移动平均年增长率                                 --      +3.5%
 
 3月29日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段         预估值       前值
 0745     法国消费者支出                               2月            +0.4%      -0.8%
 0745     法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              2月            +0.3%      +0.5%
 0900     意大利PPI(较上月)                            2月               --      -0.4%
                  (较上年同期)                                           --      +0.7%
 1000     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)          3月初值          +0.4%      +0.1%
                                (较上年同期)                          +1.8%      +1.9%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                       +2.2%      -0.2%
                                    (较上年同期)                      +1.8%      +2.0%
  
    4月1日当周
    
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段        预估值        前值
 4月1日-5日
 0600      英国Nationwide房价指数(较前月)              3月            +0.2%       +0.2%
                               (较上年同期)                           +0.9%        持平
 0700      英国Halifax房价指数(较前月)                 3月               --       +0.5%
                     房价指数三个月均值(较上年同                         --       +1.9%
           期)                                                               
 
 4月2日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                              公布时段         预估值        前值
 0730     瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)               3月                --        50.8
 0743     意大利Markit/ADACI制造业PMI                  3月                --        45.8
 0748     法国Markit制造业PMI                          3月                --        43.9
 0753     德国Markit/BME制造业PMI                      3月                --        48.9
 0758     欧元区Markit制造业PMI                        3月                --        46.6
 0800     意大利失业率                                 2月                --       11.7%
 0828     英国Markit/CIPS制造业PMI                     3月                --        47.9
 0830     英国消费者信贷(亿英镑)                       2月                --     增加4.0
              抵押贷款发放金额(亿英镑)                                    --     增加1.0
              抵押贷款批准件数(千件)                                      --        54.7
              M4货供额(较前月)                                            --       +0.9%
 0900     欧元区失业率                                 2月                --       11.9%
 1200     德国HICP(较前月)                           3月初值              --       +0.8%
                 (较上年同期)                                             --       +1.8%
              CPI(较前月)                                              +0.4%       +0.6%
                 (较上年同期)                                          +1.5%       +1.5%
 
 4月3日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段         预估值         前值
 0830     英国Markit/CIPS建筑业PMI                     3月               --         46.8
 0900     欧元区HICP(较上年同期)                     3月初值          +1.6%        +1.8%
  
 4月4日(四)
 GMT时   经济指标/活动                              公布时段         预估值         前值
 间                                                                          
 0743    意大利Markit/ADACI服务业PMI                   3月               --         43.6
 0748    法国Markit服务业PMI                           3月               --         41.9
                                                                             
                  综合PMI                                                --         42.1
 0753    德国Markit服务业PMI                           3月               --         51.6
 0758    欧元区Markit服务业PMI                         3月               --         46.5
                    综合PMI                                              --         46.5
                                                                             
 0828    英国Markit/CIPS服务业PMI                      3月               --         51.8
 0900    欧元区PPI(较前月)                             2月               --        +0.6%
                 (较上年同期)                                            --        +1.9%
 1100    英国央行利率决议                              4月            0.50%        0.50%
 1145    欧洲央行利率决议                              4月            0.75%        0.75%
 
    (完)

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