欧洲经济指标预测--3月28日-4月4日****

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 3月25日当周 3月28日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国GfK消费者信心指数 3月 负27 负26 0700 德国实质零售销售(较前月) 2月 -1.0% +3.1% (较上年同期) +0.4% +2.4% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 3月 减少0.4 减少0.3 未经季节调整失业人数(万人) 310 320 经季节调整失业率 6.9% 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 291.7 0900 意大利企业信心指数 3月 88.0 88.5 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 2月 +3.3% +3.5% 欧元区民间贷款 -0.9% -0.9% 欧元区M3三个月移动平均年增长率 -- +3.5% 3月29日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0745 法国消费者支出 2月 +0.4% -0.8% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.3% +0.5% 0900 意大利PPI(较上月) 2月 -- -0.4% (较上年同期) -- +0.7% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 +0.4% +0.1% (较上年同期) +1.8% +1.9% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +2.2% -0.2% (较上年同期) +1.8% +2.0% 4月1日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月1日-5日 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.9% 持平 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 3月 -- +0.5% 房价指数三个月均值(较上年同 -- +1.9% 期) 4月2日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 3月 -- 50.8 0743 意大利Markit/ADACI制造业PMI 3月 -- 45.8 0748 法国Markit制造业PMI 3月 -- 43.9 0753 德国Markit/BME制造业PMI 3月 -- 48.9 0758 欧元区Markit制造业PMI 3月 -- 46.6 0800 意大利失业率 2月 -- 11.7% 0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 3月 -- 47.9 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 2月 -- 增加4.0 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加1.0 抵押贷款批准件数(千件) -- 54.7 M4货供额(较前月) -- +0.9% 0900 欧元区失业率 2月 -- 11.9% 1200 德国HICP(较前月) 3月初值 -- +0.8% (较上年同期) -- +1.8% CPI(较前月) +0.4% +0.6% (较上年同期) +1.5% +1.5% 4月3日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 3月 -- 46.8 0900 欧元区HICP(较上年同期) 3月初值 +1.6% +1.8% 4月4日(四) GMT时 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 间 0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 3月 -- 43.6 0748 法国Markit服务业PMI 3月 -- 41.9 综合PMI -- 42.1 0753 德国Markit服务业PMI 3月 -- 51.6 0758 欧元区Markit服务业PMI 3月 -- 46.5 综合PMI -- 46.5 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 3月 -- 51.8 0900 欧元区PPI(较前月) 2月 -- +0.6% (较上年同期) -- +1.9% 1100 英国央行利率决议 4月 0.50% 0.50% 1145 欧洲央行利率决议 4月 0.75% 0.75% (完)
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路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。