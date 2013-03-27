《美国经济焦点》三位联储鸽派官员支持继续购债，但另一位称即将放慢步伐

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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* 被视为中间派的皮亚纳尔托认为即将削减购债规模
* 鸽派官员埃文斯、罗森格伦和柯薛拉柯塔支持进一步购债
* 分析师认为购债将会延续至明年
* 贝南克并未暗示即将放慢购债速度
路透芝加哥/克利夫兰3月27日 - 美国联邦储备理事会(美联储)三位鸽派官员周三强力支持美联储购买债券以促进美国经济成长，但另一位通常被认为是中间派的官员暗示，不需要就业市场再有大的改善就可以考虑削减购债规模了。
周三共有四位美联储政策决定者发表公开讲话，其中克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托对是否有必要维持当前购债速度出言谨慎，这或许暗示官员们的共识发生了改变。
“我认为，如果就业市场前景明显改善令资产购买的步伐放慢，这是一个受欢迎的货币政策方向，”皮亚纳尔托在克利夫兰的一个午餐会上表示。“这种结果可能不久就会显现，但仍需拭目以待。”
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路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。