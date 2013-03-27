《美国经济焦点》三位联储鸽派官员支持继续购债，但另一位称即将放慢步伐

* 被视为中间派的皮亚纳尔托认为即将削减购债规模

* 鸽派官员埃文斯、罗森格伦和柯薛拉柯塔支持进一步购债

* 分析师认为购债将会延续至明年

* 贝南克并未暗示即将放慢购债速度

路透芝加哥/克利夫兰3月27日 - 美国联邦储备理事会(美联储)三位鸽派官员周三强力支持美联储购买债券以促进美国经济成长，但另一位通常被认为是中间派的官员暗示，不需要就业市场再有大的改善就可以考虑削减购债规模了。

周三共有四位美联储政策决定者发表公开讲话，其中克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托对是否有必要维持当前购债速度出言谨慎，这或许暗示官员们的共识发生了改变。