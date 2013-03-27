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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 07:38 BJT

中国新债：财政部下周三将发行260亿元固息国债，期限两年

路透上海3月28日 - 中国财政部周三稍晚公告称，将于下周三(4月3日)招标发行260亿元人民币固息国债，期限两年。

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为财政部今年第六期记账式附息国债，按年付息，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债竞争性招标时间为4月3日，4月7日开始计息，4月7日至4月8日进行分销，4月10日起上市交易。(完)

参看详情,请点选中国债券信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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