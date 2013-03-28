《中国报摘》--中国证券报3月28日

澳新汇市：澳元和新西兰元都脱离低点，但走势仍然承压
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
* 头版头条:
--中国工商银行 、农业银行 、中国银行 、建设银行 和交通银行 五家大型国有商业银行2012年实现净利润7,746.1亿元人民币，同比增长14.86%，但较2011年的增幅下降10个百分点。
* 其他:
--在取消产品审核通道制背景下，基金今年或演绎一场数量剧增扩军大戏。金牛理财网数据显示，截至周三(27日)，今年以来新成立基金69只，发行份额总计1,830.05亿份，同比劲增354%。
--广东省中山市住房和城乡建设局表示，市政府各部门密切配合，切实加强房地产市场监管，适时出台稳定房价措施，坚决控制房价上涨过快或连续上涨。
--业内人士透露，3月31日或是一线城市出台调控细则的大限，而中西部省份及省会城市可能陆续会在4月上中旬出台相关政策。调控力度方面，一线城市在限购、税收和信贷政策上趋严；而二三线城市或有差别化对待，调控政策不会出现“一刀切”情况。
--中信证券 2012实现归属于母公司股东净利润42.37亿元，同比下滑66.31%。
--旨在增强航运企业国际竞争力、促进航运企业长期发展的“海运发展战略”正在研究之中。具体包括调整航运企业税收向国际化接轨，以及建立海运发展专项基金等扶植政策。
--中国远洋 2012年净亏损95.6亿元；同时将约67.4亿元出售直接持有附属公司100%股权，若交易完成，中国远洋可获得一次性税前收益19.6亿元。
--中国铝业 年报显示，2012年归属于母公司股东的净亏损为82.34亿元，为上市以来亏损最为严重的一年。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.