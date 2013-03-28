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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 08:08 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月28日

* 头版头条:

--中国工商银行 、农业银行 、中国银行 、建设银行 和交通银行 五家大型国有商业银行2012年实现净利润7,746.1亿元人民币，同比增长14.86%，但较2011年的增幅下降10个百分点。

* 其他:

--在取消产品审核通道制背景下，基金今年或演绎一场数量剧增扩军大戏。金牛理财网数据显示，截至周三(27日)，今年以来新成立基金69只，发行份额总计1,830.05亿份，同比劲增354%。

--广东省中山市住房和城乡建设局表示，市政府各部门密切配合，切实加强房地产市场监管，适时出台稳定房价措施，坚决控制房价上涨过快或连续上涨。

--业内人士透露，3月31日或是一线城市出台调控细则的大限，而中西部省份及省会城市可能陆续会在4月上中旬出台相关政策。调控力度方面，一线城市在限购、税收和信贷政策上趋严；而二三线城市或有差别化对待，调控政策不会出现“一刀切”情况。

--中信证券 2012实现归属于母公司股东净利润42.37亿元，同比下滑66.31%。

--旨在增强航运企业国际竞争力、促进航运企业长期发展的“海运发展战略”正在研究之中。具体包括调整航运企业税收向国际化接轨，以及建立海运发展专项基金等扶植政策。

--中国远洋 2012年净亏损95.6亿元；同时将约67.4亿元出售直接持有附属公司100%股权，若交易完成，中国远洋可获得一次性税前收益19.6亿元。

--中国铝业 年报显示，2012年归属于母公司股东的净亏损为82.34亿元，为上市以来亏损最为严重的一年。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
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