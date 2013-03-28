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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 08:17 BJT

表格: 外资上周卖超日股,日本投资者卖超外国债券

路透东京3月28日 - 周四公布的资本流动数据显示,外资上周卖超日股.

外资在3月23日止当周卖超2,676亿日圆的日股,此前一周则买超4,716亿日圆.

日本投资者上周卖超4,095亿日圆外国债券,此前一周为卖超4,298亿日圆.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

3月17日-3月23日 -267.6 -975.2 -1,214.9

3月10日-3月16日 +471.6r -495.1r -442.0

3月3日-3月9日 +1,121.9 -838.2 +1,886.2

2月24日-3月2日 +269.7 +657.9 -350.7

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

3月17日-3月23日 -640.2 -490.5 -62.6

3月10-3月16日 -537.1 -429.8r +12.7

3月3日-3月9日 -269.5r +737.5 -48.3

2月24日-3月2日 -441.7 -885.0 -21.1

注:r为修正值.(完)
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