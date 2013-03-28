表格: 外资上周卖超日股,日本投资者卖超外国债券

澳新汇市：澳元和新西兰元都脱离低点，但走势仍然承压
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
路透东京3月28日 - 周四公布的资本流动数据显示,外资上周卖超日股.
外资在3月23日止当周卖超2,676亿日圆的日股,此前一周则买超4,716亿日圆.
日本投资者上周卖超4,095亿日圆外国债券,此前一周为卖超4,298亿日圆.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
3月17日-3月23日 -267.6 -975.2 -1,214.9
3月10日-3月16日 +471.6r -495.1r -442.0
3月3日-3月9日 +1,121.9 -838.2 +1,886.2
2月24日-3月2日 +269.7 +657.9 -350.7
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
3月17日-3月23日 -640.2 -490.5 -62.6
3月10-3月16日 -537.1 -429.8r +12.7
3月3日-3月9日 -269.5r +737.5 -48.3
2月24日-3月2日 -441.7 -885.0 -21.1
注:r为修正值.(完)
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.