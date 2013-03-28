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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 08:13 BJT

日本股市：日经指数盘初小跌，欧元疲软施压大盘

路透东京3月28日 - 日本股市日经指数周四盘初小跌，受累于欧元疲软；关于意大利融资成本以及塞浦路斯救助协议的担忧，打压欧元。

日经指数 下跌0.3%至12,452.09点，东证股价指数 亦跌0.3%至1,043.87点。(完)
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