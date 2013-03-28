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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 08:18 BJT

《台湾报摘》--工商时报3月28日

* 头版头条:

--南投地牛翻身、全台震撼！所幸位于震央附近的中科，以及竹科、南科等科学园区厂商如台积电 、联电 、友达 等，均未传出重大灾情，躲过一劫，有惊无险。

* 其他:

--金管会全力发展债市，将先朝三方向简化流程，首先是外资机构在OBU发行外币债券，一律免审；外资机构若是在台湾境内发人民币或外币债券，投资单位仅限机构法人，也考虑免审；最后是境内机构在境内发人民币或外币债，则简化流程，最快七日申报生效。

--海基会董事长林中森昨日表示，这几天陆方正派人在台北，与台湾就两岸服务贸易谈判进行最后文本收尾，可望4月完成签署。至于是否达到台湾方面期待〞一步到位〞签好？林中森肯定表示，〞当然！签得好不如签得早。〞

--立院内政委员会今日邀请内政部长李鸿源专案报告都更现有问题，并说明最新公设保留地解编进度，由于正逢文林苑争议案满一周年，都更议题格外受瞩目。立院内政委员会召集人立委江启臣坦言，目前送入委员会的版本已多达10种，后续可能还有其他版本，由于共识度不高，本会期要通过初审难度很高。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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