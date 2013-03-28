《台湾报摘》--工商时报3月28日

澳新汇市：澳元和新西兰元都脱离低点，但走势仍然承压
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
* 头版头条:
--南投地牛翻身、全台震撼！所幸位于震央附近的中科，以及竹科、南科等科学园区厂商如台积电 、联电 、友达 等，均未传出重大灾情，躲过一劫，有惊无险。
* 其他:
--金管会全力发展债市，将先朝三方向简化流程，首先是外资机构在OBU发行外币债券，一律免审；外资机构若是在台湾境内发人民币或外币债券，投资单位仅限机构法人，也考虑免审；最后是境内机构在境内发人民币或外币债，则简化流程，最快七日申报生效。
--海基会董事长林中森昨日表示，这几天陆方正派人在台北，与台湾就两岸服务贸易谈判进行最后文本收尾，可望4月完成签署。至于是否达到台湾方面期待〞一步到位〞签好？林中森肯定表示，〞当然！签得好不如签得早。〞
--立院内政委员会今日邀请内政部长李鸿源专案报告都更现有问题，并说明最新公设保留地解编进度，由于正逢文林苑争议案满一周年，都更议题格外受瞩目。立院内政委员会召集人立委江启臣坦言，目前送入委员会的版本已多达10种，后续可能还有其他版本，由于共识度不高，本会期要通过初审难度很高。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.