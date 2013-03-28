金砖国家：3月27日股汇市收盘纵览

路透3月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月27日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.02%，报1,032.29点。

中国股市：沪综指周三收盘小涨。分析师指出，昨日市场大跌后，短期做空动能有所消化；而近期部分权重股业绩超预期，海外股市亦表现不错，大盘出现温和盘整，尾市重返2,300点整数关口。沪综指 收报2,301.259点，涨3.590点或0.16%，昨日大盘下跌1.3%；上海A股今日成交额为855亿元人民币，上日为913亿元。

香港股市：连续第三日收高，受中资银行股涨势带动，此前中国四大行已有两家公布了强劲的2012年业绩，表现大致符合预期。恒生指数 收高0.7%，报22,464.8点；恒生国企指数 上升1%。

中国汇市： 人民币兑美元即期 周三随中间价收跌。市场净结汇格局不变仍支撑人民币；不过，尾盘出现一波美元买盘，给平静的市况增加些许波澜，一定程度扩大市场交投区间，但市场尚未形成趋势性方向。华南一股份行交易员认为，从今天的中间价来看，央行应该还是以市场价6.21元这个底线为标杆来进行操作的，可能月底前都会维持在6.21元处的胶着行情。

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印度股、汇市因假期休市。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,442.230。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.14%至773.73点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.61%，报31.0400卢布，卢布兑欧元 上涨0.15%，39.6330卢布。 ========================================================================================

巴西股市：交投震荡，因营建商PDG Realty和石油企业OGX股价下跌，但随后在公司公布第四季业绩后又应声上涨。圣保罗交易所Bovespa指数 收升0.36%,报55,869.45点，此前曾在56,000点附近遭遇阻力。

巴西汇市：走强，此前央行干预市场阻止雷亚尔下跌。巴西雷亚尔兑美元 收高0.35%,报2.0090，此前巴西央行尽数抛出20,000口传统的汇率互换。

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南非股市：回落，因关于欧元区经济体质的忧虑削弱了全球投资者信心，打击MTN Group 等权重股。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低1%，报35,288.06点。综合指数 下跌0.92%至39,882.44点。