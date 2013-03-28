中国经济： 下大气力推进与金砖各国经贸、金融、基建等领域合作--习近平

澳新汇市：澳元和新西兰元都脱离低点，但走势仍然承压
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
路透北京3月28日 - 中国国家主席习近平周三表示，要用伙伴关系把金砖各国紧密联系起来，下大气力推进经贸、金融、基础设施建设、人员往来等领域合作，朝着一体化大市场、多层次大流通、陆海空大联通、文化大交流的目标前进。
新华社援引他在南非德班举行的金砖国家领导人第五次会晤时演讲称，在经济全球化深入发展的时代条件下，金砖国家发展不能独善其身，必须在谋求本国发展的同时促进各国共同发展，要推动各国加强宏观经济政策协调，改革国际货币金融体系，推动贸易和投资自由化便利化，促进全球经济更加强劲发展。
“不管国际格局如何变化，我们都要始终坚持平等民主、兼容并蓄，尊重各国自主选择社会制度和发展道路的权利，尊重文明多样性，做到国家不分大小、强弱、贫富都是国际社会的平等成员，一国的事情由本国人民做主，国际上的事情由各国商量着办。”习近平称。
他指出，要把各国的政治共识转化为具体行动，积极推进金砖国家开发银行、外汇储备库等项目，加快各领域务实合作。
谈到中国的未来发展，习近平指出，中国将相继朝着两个宏伟目标前进：一是到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，全面建成惠及十几亿人口的小康社会。二是到2049年新中国成立100年时建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。
他指出，为实现这两大目标，将继续把发展作为第一要务，把经济建设作为中心任务，继续推动国家经济社会发展。同时也需要良好外部环境。中国将继续奉行独立自主的和平外交政策，继续同世界各国加强宏观经济政策协调，反对保护主义，改善全球经济治理，共同促进世界经济增长。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.