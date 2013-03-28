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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 08:25 BJT

《台湾报摘》--经济日报3月28日

* 头版头条:

--自由经济示范区确定设下〞高规格减税待遇〞，惠及台商、外资、个人投资与外籍专业人士；减免范围集历年大成，涵盖所得税、关税、货物税等多项税捐，估计国库一年释出减税利益500亿台币，是目前产业创新条例减税规模的三到四倍。

* 其他:

--寿险业低利抢攻房贷业务，引起中央银行、金管会关注，将管制寿险业房贷放款不得低于1.84%，但对于寿险业承作〞非自用住宅〞放款则未管制，有银行建议，应也要同步纳入管制。

--金管会昨日召开本国银行总经理会议，确定今年中小企业放款余额成长目标为2,400亿台币，高于历年目标值。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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