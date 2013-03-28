中港股业绩：中信证券去年净利下降66%，今年将提高财务杠杆率

澳新汇市：澳元和新西兰元都脱离低点，但走势仍然承压
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
路透上海3月28日 - 中国最大券商--中信证券股份有限公司 周四公布年报，2012年全年实现净利42.37亿元人民币，同比下降66.31%；主要是类似2011年处置华夏基金股权获得一次性投资收益的情况不再出现。
2011年中信证券以83.44亿元转让华夏基金51%股权。公司指出，今年公司将做好境内外债务融资工作，公司整体财务杠杆率从2012年的1.55倍提高到两倍左右。
年报显示，去年公司实现营收116.94亿元，同比下降53.29%；每股收益0.38元。公司2012年利润分配预案为每10股派发现金红利3元。
根据年报，去年公司各项主营业务排名继续位居中国证券行业前列。经纪业务合并市场份额5.76%，保持市场第一；投行业务完成股票主承销项目排名市场第二，债券主承销排名同业第一；资产管理业务管理资产规模人民币2,508.39亿元，排名同业第一；融资融券合并业务余额人民币88.38亿元，市场份额9.87%，排名市场第一。
公司称今年将做大规模，提升资本中介业务和资本型业务收入占比；证券金融业务要把开发机构和境外客户作为重点；固定收益业务要提升做市和结构产品设计能力，打造最有影响力的固定收益平台；股权衍生品业务要重点开展股票收益互换业务，提高做市交易能力。
中信证券指出，近两年来，公司资产配置结构发生了深刻变化。传统股票自营等高波动、方向性的资产配置比例下降；融资融券、权益衍生品、另类投资等收益稳定、低风险的创新业务发展迅速，逐渐占据资产配置的主要份额。
今年中信证券各业务线自主申报资金需求大幅增加，公司将做好境内外公司债务融资工具的发行工作，实现可配置资金由“资本金为主”向“两倍杠杆”的转变。
同日刊登的公告还显示，公司拟将融资融券业务规模上限由目前的200亿元提高至公司上一年度净资产值，这一业务规模将随公司每年度经审计净资产值的变化自动调整。
截止去年底，公司合并净资产达864.6亿元，其中中信证券本部的净资产为725.93亿元。
中信证券A股周三收报12.77元，过去一个月累计下跌8.5%。(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.