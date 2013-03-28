中国数据：1-2月全国规模以上工业企业实现利润同比增长17.2%--统计局

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透北京3月28日 - 中国国家统计局周四公布，1-2月份全国规模以上工业企业实现利润7，092亿元人民币，比去年同期增长17.2%。
统计局称，在41个工业大类行业中，30个行业利润比去年同期增长，8个行业利润比去年同期减少，2个行业由同期亏损转为盈利，1个行业亏损比去年同期减少。
国家统计局工业司何平称，工业企业利润延续了去年四季度的回升趋势，继续恢复性增长。而1-2月份利润增速较高，主要是受去年同期基数较低的影响。
1-2月份在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润2,125亿元，比去年同期增长18.9%；集体企业实现利润106亿元，增长6.8%；股份制企业实现利润4,102亿元，增长16.1%；外商及港澳台商投资企业实现利润1,592亿元，增长12.8%；私营企业实现利润2,306亿元，增长16.9%。
今年1-2月主要行业利润增长情况分别是：农副食品加工业利润比去年同期增长11.5%，化学原料和化学制品制造业增长11.2%，黑色金属冶炼和压延加工业增长17倍，通用设备制造业增长4.3%，汽车制造业增长19.8%，电气机械和器材制造业增长4.8%。
计算机、通信和其他电子设备制造业增长89%，电力、热力生产和供应业增长1.5倍，石油和天然气开采业下降4.5%，石油加工、炼焦和核燃料加工业由同期亏损转为盈利。
此前数据显示，2012年中国规模以上工业企业实现利润55,578亿元人民币,同比增长5.3%.12月当月实现利润8,952亿元,同比增长17.3%.（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%