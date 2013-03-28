中港股业绩： 中国铝业2012年亏损超82亿元，管理层称铝价下降是主因

澳新汇市：澳元和新西兰元都脱离低点，但走势仍然承压
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
路透上海3月28日 - 全球第二大氧化铝生产商--中国铝业股份有限公司 周四公布年报显示，2012年公司归属上市公司股东的净亏损达到82.34亿人民币，与2011年净盈利2.38亿元相比大幅下降。
公司管理层讨论分析，盈利下降的主要原因是自2011年四季度开始，铝价持续处于下降通道，与去年同期相比，该集团自产电解铝销售价格（全年平均）下降幅度为7%左右，价格因素导致主营业务毛利同比下降约66亿元，下降金额占毛利同比下降总金额的95%。
而2012年末铝价较2011年末下降约6%左右，也导致2012年末中铝存货跌价准备余额较上年末增加10.32亿元。
另外，公司去年公告将所有债务融资工具的待偿还余额由不超过520亿元人民币提高至不超过820亿元人民币后，该公司流动负债规模增加，年末流动负债为838.53亿元，比年初增加214.93亿元。管理层认为，有息负债规模有所扩大，财务费用上升约37.91%也是亏损的原因之一。
截至2012年年末，公司总资产规模为1,750.17亿元，比上年末增11.38%，2012年公司加权平均净资产收益率-17.24%，基本每股收益-0.61元。
中国铝业A股周三收报4.40元，过去一个月累计下跌9% (发稿 徐永; 审校 曾祥进)
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.