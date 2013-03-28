《中国重要政经日程》--3月28日

澳新汇市：澳元和新西兰元都脱离低点，但走势仍然承压
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
============================今日重要政经日程=======================
3/28（四）
* 中国国家主席习近平赴刚果进行国事访问。
晨星(中国)2013年度基金奖颁奖典礼2013年基金投资策略论坛在上海举行。
============================近日重要政经日程=======================
3/29（五）
2012年度中国基金业明星基金奖颁奖典礼、明星基金论坛在北京举行。
3/30（六）
第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼在北京举行。
4/6（六）
博鳌亚洲论坛在海南博鳌举行，至8日。
4/10(三)
中国石油商贸大会在北京举行,至12日.
4/18(四)
中国润滑油行业聚焦在海南三亚举行,至20日.
5/9(四)
亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.
6/6(四)
《财富》全球论坛在成都举行,至8日. (发稿 李航; 审校 沈燕)
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.