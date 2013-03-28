《中国报摘》--其他报纸重要消息3月28日

澳新汇市：澳元和新西兰元都脱离低点，但走势仍然承压
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
**上海证券报**
--中国交通银行 金融研究中心预测，居民消费价格指数(CPI)在上月由于春节错位原因出现快速回升之后将有明显回落，3月份CPI同比涨幅可能在2.5%左右。
--转融券推出一个月仅融出1.5亿，大盘蓝筹股融出成交清淡，并没有对融券市场规模起到明显的放大作用。业内人士表示，目前转融券业务中的券源供给及利益分配都有待理顺，短期内转融券仍无法扮演空头“弹药库”的角色。
--郑州商品交易所近日与中国石油和化学工业联合会签署了协议，双方将就推动天然气现货、期货研究及条件成熟时推动天然气期货上市展开深入合作。
--统计数据显示，今年前三月信用债发行已经破万亿元人民币，其中3月份发行量贡献超过一半。上述券种中，中票、短融体量最巨，企业债保持小幅增长，公司债则是年内增幅最大的融资工具。
--国家信息中心预测部刘玉红撰文指出，中国货币政策在调控经济波动方面的前瞻性较强，货币政策操作能够最大限度地发挥其逆周期的政策效应，但在物价调控方面的前瞻性和效果没那么明显，调控效果较弱。
**证券时报**
--券商近日纷纷下调融资融券业务门槛。其中，中信证券 两融最新门槛为客户资产达10万元、开户满6个月。业内人士表示，券商大幅降低两融门槛，将提高这一市场交易活跃度。
--钢贸商正“排着队”被银行起诉。本周前三天，关于钢贸的金融借款合同纠纷在上海已有10多宗开庭。上述官司的原告方来自民生银行 、光大银行 、北京银行 等。
**金融时报**
--农业发展银行将于下周三(4月3日)在银行间市场招标发行至多250亿元固息金融债，期限五年。
--上海证券交易所称，将对资产支持证券提供转让服务，并对其挂牌暂免收费。
**21世纪经济报 道**
--据悉，在可能参与无锡尚德太阳能电力重组的企业家中，协鑫(集团)控股有限公司董事长朱共山是政府最属意的人选。2012年福布斯中国富豪榜单显示，朱共山以76.2亿元排第78位。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.