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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 08:56 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月28日

**上海证券报**

--中国交通银行 金融研究中心预测，居民消费价格指数(CPI)在上月由于春节错位原因出现快速回升之后将有明显回落，3月份CPI同比涨幅可能在2.5%左右。

--转融券推出一个月仅融出1.5亿，大盘蓝筹股融出成交清淡，并没有对融券市场规模起到明显的放大作用。业内人士表示，目前转融券业务中的券源供给及利益分配都有待理顺，短期内转融券仍无法扮演空头“弹药库”的角色。

--郑州商品交易所近日与中国石油和化学工业联合会签署了协议，双方将就推动天然气现货、期货研究及条件成熟时推动天然气期货上市展开深入合作。

--统计数据显示，今年前三月信用债发行已经破万亿元人民币，其中3月份发行量贡献超过一半。上述券种中，中票、短融体量最巨，企业债保持小幅增长，公司债则是年内增幅最大的融资工具。

--国家信息中心预测部刘玉红撰文指出，中国货币政策在调控经济波动方面的前瞻性较强，货币政策操作能够最大限度地发挥其逆周期的政策效应，但在物价调控方面的前瞻性和效果没那么明显，调控效果较弱。

**证券时报**

--券商近日纷纷下调融资融券业务门槛。其中，中信证券 两融最新门槛为客户资产达10万元、开户满6个月。业内人士表示，券商大幅降低两融门槛，将提高这一市场交易活跃度。

--钢贸商正“排着队”被银行起诉。本周前三天，关于钢贸的金融借款合同纠纷在上海已有10多宗开庭。上述官司的原告方来自民生银行 、光大银行 、北京银行 等。

**金融时报**

--农业发展银行将于下周三(4月3日)在银行间市场招标发行至多250亿元固息金融债，期限五年。

--上海证券交易所称，将对资产支持证券提供转让服务，并对其挂牌暂免收费。

**21世纪经济报 道**

--据悉，在可能参与无锡尚德太阳能电力重组的企业家中，协鑫(集团)控股有限公司董事长朱共山是政府最属意的人选。2012年福布斯中国富豪榜单显示，朱共山以76.2亿元排第78位。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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