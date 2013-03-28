《香港报摘》--其他报纸重要消息3月28日

* 明报：

--长实 加大内地发展步伐，计划今年内上海将推出至少约1,000个单位，更预计集团于当地每年卖楼收益将不少于50亿元人民币。

--东方航空 客运营销委员会常务副总经理曾永超表示，期望捷星香港可在今年投入营运，计划今年内有两架A320飞机到港，并预计至2015年公司机队规模可增至18架。

--蒙牛 总裁孙伊萍透露，今年6月会率先在香港推出新款有机婴儿奶粉，标榜原装丹麦进口，通过严格认证。

* 星岛日报：

--地政总署今天起正式推出两幅“港人港地”招标，该两幅位于启德发展区之住宅项目，合计提供最少逾1,100多个单位，市场估计两地市值逾42亿港元。

--电视广播(TVB) 就政府建议发三个免费电视牌照，入禀高等法院提出司法覆核，法庭押后决定是否受理。

* 苹果日报：

--金融管理局将于银行公会就有关手机钱包技术的操作及保安措施进行讨论，冀今年下半年可落实统一的指引及标准，令手机钱包在本港的使用更为广泛。

--证监会入禀高等法院，要求安永会计师事务所，交出撤回上市申请的“标准水务”的所谓“国家机密”核数文件。安永的主管出庭作供，指“标准水务”的部份文件不可信。

* 东方日报：

--新奥能源 首席财务官王冬至表示，预期今年售气量增25%至78亿立方米，销售收入目标可增长20%。

--网络工程商--中通服 总裁郑奇宝表示，集团已作好准备应对4G在内地的发展，并估计营运商资本开支中约20%会用于4G发展，集团作为内地主要的网络工程商，亦会从中得益。

* 文汇报：

--会德丰 副主席梁志坚表示，今年集团于本港售楼目标为100亿港元，较去年增45%，亦重申有信心至2015年，集团于本港的市占率会由目前的不到一成，上升至12%及15%。

--中渝置地 表示，去年合约销售78.56亿元人民币，今年合约销售目标较2011年增长约12%至88亿元人民币，销售面积目标为100万平米，均价希望可按年升15%至每平米8,800元人民币。

* 大公报：

--禹州地产 财务总监兼公司秘书邱于赓表示，今年合约销售目标约80亿元人民币，较去年65.29亿元人民币的合约销售上升22.5%。

--南方航空 副董事长兼总经理谭万庚表示，五架空巴A380月初已全部交付，目前平均客座率达80%，有信心运营胜预期。(完)