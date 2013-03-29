《中国债券市场每日交易备忘》--3月29日

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一、新债招标：
中国平安证券14亿元人民币三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，中信银行主承
江苏凤凰出版传媒集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，南京银行和民生银行主承
浙江英特药业3.6亿元九个月期短融簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承 ============================================================================
二、新债上市：
山东微山湖矿业公司8.5亿元七年期固息债1380115，票面利率6.15%
杭州余杭创新投资12亿元七年期固息债1380122，票面利率6.50%
荣成经济开发投资10亿元七年期固息债1380123，票面利率6.45%
河源城投10亿元七年期固息债1380128，票面利率6.55%
北京粮食集团7亿元六年期投资人选择权（3+3）固息债1380130，票面利率5.05%
中国航天科技公司40亿元10年期固息债1380131，票面利率4.95%
西安曲江大明宫投资6亿元七年期固息债1380134，票面利率6.39%
华电集团40亿元六个月期超短期融资券011317003，票面利率3.85%
现代牧业集团7亿元一年期短期融资券041358028，票面利率4.99%
广西北部湾国际港务集团7.5亿元一年期短融041354019，票面利率4.39%
强生控股 3亿元一年期短融041370001，票面利率4.39%
宏图高科 3亿元一年期短融041353021，票面利率5.20%
庆华能源集团3亿元一年期短融041369010，票面利率5.20%
营口港12亿元一年期短融041364012，票面利率4.39%
中色集团30亿元一年期短融041357002，票面利率4.10%
黑龙江北大荒农垦集团20亿元三年期中期票据1382135，票面利率4.87%
鄂尔多斯乌兰煤炭集团6亿元五年期中票1382136，票面利率5.99%
甘肃公路航空旅游投资集团30亿元10年期投资人选择权(5+5)中票1382138，票面利率6.20%
江西铁路投资集团6亿元五年期中票1382137，票面利率5.77%
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三、缴款：
农业发展银行173.2亿元两年期固息债130405，票面利率3.58%
北京朝阳国有资本经营公司16亿元七年期固息债1380142，票面利率5.25%
圣农发展 4亿元人民币一年期短融
江苏华地国际控股集团9亿元一年期短融
新希望集团20亿元一年期短融
三鼎控股集团5亿元一年期短融
上海打捞局8亿元一年期短融
南通综艺投资公司5亿元一年期短融
华映科技 5亿元一年期短融
广西建工集团3亿元一年期短融
外高桥集团5亿元一年期短融
湛江港集团5亿元一年期短融
广西农垦集团10亿元一年期短融
江西铁路投资集团8亿元一年期短融
星星集团3亿元一年期短融
海吉星医疗科技公司2亿元一年期短融
贵州粤黔电力公司3亿元一年期短融
深圳茂业商厦8亿元一年期短融
安徽国贸集团控股公司4亿元一年期短融
南京第一农药集团7亿元一年期短融
山东玉皇化工4亿元一年期短融
亚邦投资控股集团3亿元一年期短融
江苏裕廊化工2.5亿元一年期短融
青特集团2.5亿元一年期短融
成都华西希望集团3亿元一年期短融
尧柏特种水泥集团8亿元三年期中期票据
浙江荣盛控股集团10亿元五年期中票
杭州开发区资产经营集团4亿元五年期中票
重庆路桥 4.5亿元三年期中票
青岛城投集团10亿元五年期中票
舟山交通投资集团5亿元五年期中票
龙城旅游控股集团2亿元五年期中票============================================================================
四、还本付息：
福建投资开发集团10亿元一年期短融041254013到期兑付，票面利率4.84%
广州汽车工业集团5亿元一年期短融041254014到期兑付，票面利率4.43%
浙大网新 4亿元一年期短融041257003到期兑付，票面利率7.80%
天辰化工3亿元一年期短融041258013到期兑付，票面利率5.80%
獐子岛 5亿元一年期短融041258014到期兑付，票面利率6.20%
中铁物资集团3.8亿元一年期短融041259020到期兑付，票面利率5.27%
安徽盐业总公司2.7亿元一年期短融041260013到期兑付，票面利率6.20%
众和机电 2亿元一年期短融041260014到期兑付，票面利率7.90%
国家开发银行200亿元15年期固息债050203付息，票面利率4.67%
财政部363.2亿元15年期固息特别国债0700004付息，票面利率4.55%
国开行200亿元五年期固息债110218付息，票面利率4.02%
武汉城投20亿元五年期中票1182097付息，票面利率5.68%
亚泰集团 10亿元三年期中票1182099付息，票面利率5.79%
无锡交通产业集团6亿元五年期中票1182100付息，票面利率6.18%
国开行200亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)120227付息，基本利差0.16%
光大银行 200亿元五年期固息债1218001付息，票面利率4.20%
光大银行100亿元五年期浮息债(一年定存基准)1218002付息，基本利差0.95%
杭州余杭城建集团12亿元七年期固息债1280091付息，票面利率7.55%
广西铁路投资集团10亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1280092付息，票面利率6.98%
中信集团40亿元七年期中票1282091付息，票面利率5.00%
中信集团50亿元10年期中票1282092付息，票面利率5.18%
江苏熔盛重工20亿元三年期中票1282093付息，票面利率5.95%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
--中证报今日视点文章称，自2011年以来，限购、限价、限贷等房地产调控措施在一定程度上遏制了房
价过快上涨，但随着时间推移，行政调控手段的“副作用”逐渐浮现。为稳定市场预期，避免市场剧
烈波动，房地产调控应强化长效机制建设，逐渐摆脱对行政措施的依赖，加速推出和完善市场化手段。
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注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)
(整理 李宏薇/康熙泽; 审校 曹巍浩/边竞)