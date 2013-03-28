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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 09:07 BJT

标题新闻：Lanworth预计2013/14作物年度中国玉米产量增长4%至2.16亿吨

注：Lanworth为一家农作物预测机构。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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