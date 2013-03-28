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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 09:14 BJT

《汇市简讯》英镑/美元短线料以盘整为主

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* 英国经常帐数据疲弱稍早打压英镑，中东逢低买进？

* 欧元/英镑卖盘亦支撑英镑/美元，开盘仅跌0.2%

* 英国3月消费者信心指数连续第三个月持稳于疲弱水准

* 水平的波林格区间，相互矛盾的信号，意味着英镑/美元盘整

* 隔夜海外市场1.5092/1.5181分别为首道支撑位和阻力位

(完)

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