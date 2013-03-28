港报财经评论：美国经济仍是前轮--信报3月28日

美国经济仍是前轮/ 习广思

港股长假在即，金融市场焦点之一是下周日本央行议息，日本首相安倍晋三隔空向央行传话，希望央行实现2%通胀目标，重点是日央行行长黑田东彦到底会出哪些招数？黑田早前表示，央行将放弃购买资产限制规条，考虑买入长债，进一步压低孳息曲线，又在2%通胀目标前加上两年期限。这次安倍和黑田摆出鲜有强硬的姿态，看好日股的外资愈来愈多，在量宽政策持续下，日股今年的升势或未完结。期指结算日，港股承接外围股市气氛造好，恒指昨天开市后高见22,529点，但在22,500点见阻力，及后反覆争持，由地产及内银股支撑大局，收报22,464点，上升153点；大市成交额633亿港元。然而，大市反弹力度不够，恒指持续跑输整体大市。

港股业绩高峰期，内银盘数信不信由你，但大多数内银业绩一如预期，盈利见增长，股息继续派。说到底，内银股的投资价值已不在乎你信与不信，多少誓言不再买内银股的投资者，终归还是会持一点，毕竟内银股主导恒指及国指表现，不到你不买。另外，资金涌入香港地产股，估值低、资产靓都是其卖点，但收租股表现应较发展商理想，九仓 及会德丰 派息豪爽，吸引资金回流买入。绩优股及绩劣股表现天与地，当中以内房股最为明显。绿城 和世茂 股价急涨，但恒大 股价裂口急跌。瑞声 绩后续见资金追捧，连带另一智能手机设备股舜宇光学 涨升。早前提及的两只医药股，中生制药 绩后急涨两日，惟微创 业绩虽不算差劣，但绩后散货速度却十分惊人，股价连跌两日。

银娱 业绩低过预期，但整体濠赌股逐步回稳，澳博 股价重上50天线。美国楼市复苏真定假？许多人至今依然不相信，但各方面的楼市数据叫看淡的投资者逐个投降，市场力量将进一步推高市场对楼市、消费、经济、通胀的预期，随着楼市复苏，资金已正在流入美国TIPS市场。标普╱Case-Shiller20个大城市楼价指数按月增长1%，按年升8.1%，均优于市场预期，亦是2006年以来的按年升幅。报告指，凤凰城、拉斯维加斯和三藩市的楼价升幅，都是2008年房地产泡沫爆破后的最大升幅。(B03)

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欧罗无恐慌性跌市/ 苏子

前天欧罗兑美元的反弹一直受制于200天SMA阻力，最后以十字星待变形态收市。由于欧罗区昨天公布的3月经济景气指数为去年10月以来首次下跌，结果看淡的投资者趁机发难，并成功把欧罗兑美元推低至1.28关口以下，使市场情绪对欧罗兑美元更为悲观。以目前市场对欧罗兑美元如此悲观的情绪来判断，近日欧罗兑美元在跌破200天SMA支持后的跌幅只有大约100点子来看，跌幅其实尚算温和，并未出现预期中的恐慌性跌市。

欧罗兑美元的温和跌幅已令RSI、CCI及MACD等日线技术指标均出现底背驰的利好讯号，这有利汇价因未能以单边市形式继续往下急挫，令一些在复活节长假前夕的短仓伺机回补而出现一个稍为像样的反弹浪。短线而言，欧罗兑美元若显着升回20天保历加通道底部支持内波动及收市，预期中的强力反弹浪或将一触即发。

近日市场主要以狙击欧罗为主，其他主要货币，包括早前被市场积极抛售的英镑及日圆均见稳定表现；至于商品货币如澳纽加元则表现强劲，未因欧罗下跌而受到拖累。欧罗汇价稍后即使再挫，但空间不会太大，相信跌至20周保历加通道的1.2725底部支持附近应可找到不俗的承接力。(B09)