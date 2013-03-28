港报财经评论：第二季展望，中国四考量--经济日报3月28日

第二季展望，中国四考量/ 林瑞芬

港股昨安度结算日，收22,464，升153点；国指收11,033，升108点；大市成交额633亿港元。一季度差不多过去，由资金流可见，逐渐流出新兴市场，流入美国市场，支持美股的反覆上升，抑压中、港股市的表现。美国1月S&P/Case-Shiller20座城市房价指数年率上升8.1%，预期上升7.9%之经济数据，进一步支持资金选择于第一季回流美股；季初至今，道指升逾10%。日股受量宽憧憬，季内升幅亦接近道指。

同期，上证只微涨逾2%；恒指下跌近1%；日、美股市强、港股市弱，何时扭转大形势，宜考量以下四点中国因素的发展：一是资金面，近月人行积极收水，令流入股市之资金面转薄，此因素成短期最大不利困扰。二是看上市公司盈利面，据中金统计，已公布之国企业绩，去年下半年表现明显较上半年改善，盈利由倒退2.8%，转为上升8.5%。今年度来讲，经济复苏之路可能较反覆，但比去年可望有所改善，惠及盈利的持续改善，这方面利好。三是看经济面，复苏力暂时仍是偏弱，房调压力升温，加上人行近期收水，对复苏之路会否构成重大障碍还有待观察，此为未知数，未有足够数据确认经济面有较大动力复苏前，构成不明朗因素。四是看政策面，人大过后，平稳过渡了政治决策层，各就各位，各司其职后，就要有所充分体现改革之推行，方方面面需时观察。

成品油调整法刚推出，首现改革之推手延展，总算好开始！推介中石化 ，上望11港元，之后因发新股令股价一度急挫，最终近月又因业绩改善、派息吸引而回升。刚公布之成品油价格新定价机制，以后将每十天调整一次价格，取消上下4%的幅度限制，更为有利稳炼油业务营运，逐步克服往往因油调价不到位而令炼油亏损之不利因素。认同花旗昨发表报告指，此可能成为该股被市场重新评价，re-rating的催化剂。花旗将目标由9.5港元上调至11.5港元，维持看11港元为中线目标。(B05)