港报社评：金砖国家合作促全球平衡发展--文汇报3月28日

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
金砖国家领导人第5次会晤昨日在南非德班举行。国家主席习近平在会上发表讲话指出，希望加强金砖国家合作，共同推动金砖国家经济发展。金砖五国加强伙伴关系，有利于提升应对国际金融危机的能力，为各国人民带来福祉。当前，国际金融危机负面影响仍在向深层次蔓延，世界经济存在诸多不确定性。金砖国家更需要加强团结合作，发挥互补优势。
此次峰会成员国领导人决定，同意正式商讨成立金砖国家开发银行并筹备建立应急储备基金，中国拟出资410亿美元，承担40%资金。新兴市场各方面并不完善，往往成为国际对冲基金、金融大鳄瞄准的目标，出现问题时却难以获得世界银行、国际货币基金组织的援助。金砖国家同意成立开发银行、应急基金，正是基于新兴市场国家目前面对的压力考虑，可扮演世界银行、国际货币基金组织的补充角色。中国是全世界最大的外汇储备国，在金砖国家开发银行应急基金中出资40%，说明中国国家实力和国际地位的上升。
金砖国家都是新兴发展中国家，随着经济实力不断提升，增加金砖国家在国际社会的代表性和发言权，不仅可塑造有利于自身经济发展的全球经济治理体系，更可改变由美国主导世界发展的单一格局，促进世界向多极化、平衡化发展。此次金砖国家峰会传递了金砖国家求和平、谋发展、促合作、图共赢的积极信号，符合时代潮流，必将有利于世界经济更加平衡、国际关系更加民主、全球经济治理更加完善。(A06)
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路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%