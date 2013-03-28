港报社评：冷却占领中环，勿扼杀谈判空间--经济日报3月28日

发起占领中环的学者戴耀廷昨宣读信念书，他虽强调此是迫不得已时的最后手段，惟运动已渐被激进声音骑劫。此势令中港碰撞更激烈，故双方都应各让一步。

香港2017年普选特首的政改方案，演变成中央与泛民主派隔空过招。戴耀廷今年初提倡以占领中环争普选后，中央态度趋强硬。而占领中环的信念书昨公布后，中央则公开乔晓阳讲话全文，政改谘询前要确立担任特首者不可以是与中央对抗的人。双方隔空交火，绝非好事。

戴耀廷昨虽指，占领中环是本着爱与和平，并非对抗中央，只是争取普选的手段，除非普选诉求落空，迫不得已才会进行。戴耀廷视此为谈判策略，但占领中环渐被激进派骑劫，部分激进者扬言根本不应与中央谈判，马上就启动占领运动与中央硬碰，中央官员明言此就像被枪指着头逼宫。

故占领中环行动不断升温，实属不智，正正给强硬派口实，令中央强硬派声音更易主导香港民主进程。因此，占领中环必须降温而非升温，即使泛民要保留这张牌作最后筹码，亦不应在谈判尚未展开时就不断以此威吓，激化中港紧张气氛，否则中央若认定泛民根本没诚意谈判，那对话的大门恐将被彻底封堵。

平情而论，中央对普选一再展现强硬立场，亦可能令部分温和、中间的港人更忧心本港民主进程，进而可能同情占领中环行动。正如本栏曾指，最令人担忧的就是双方各走极端，双方都应各让一步，释出善意。中央应有更大智慧，了解普遍港人渴求民主；占领中环亦应冷却，为双方创造空间，加强沟通收窄分歧。(A16)