港报社评：冷却占领中环，勿扼杀谈判空间--经济日报3月28日

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
发起占领中环的学者戴耀廷昨宣读信念书，他虽强调此是迫不得已时的最后手段，惟运动已渐被激进声音骑劫。此势令中港碰撞更激烈，故双方都应各让一步。
香港2017年普选特首的政改方案，演变成中央与泛民主派隔空过招。戴耀廷今年初提倡以占领中环争普选后，中央态度趋强硬。而占领中环的信念书昨公布后，中央则公开乔晓阳讲话全文，政改谘询前要确立担任特首者不可以是与中央对抗的人。双方隔空交火，绝非好事。
戴耀廷昨虽指，占领中环是本着爱与和平，并非对抗中央，只是争取普选的手段，除非普选诉求落空，迫不得已才会进行。戴耀廷视此为谈判策略，但占领中环渐被激进派骑劫，部分激进者扬言根本不应与中央谈判，马上就启动占领运动与中央硬碰，中央官员明言此就像被枪指着头逼宫。
故占领中环行动不断升温，实属不智，正正给强硬派口实，令中央强硬派声音更易主导香港民主进程。因此，占领中环必须降温而非升温，即使泛民要保留这张牌作最后筹码，亦不应在谈判尚未展开时就不断以此威吓，激化中港紧张气氛，否则中央若认定泛民根本没诚意谈判，那对话的大门恐将被彻底封堵。
平情而论，中央对普选一再展现强硬立场，亦可能令部分温和、中间的港人更忧心本港民主进程，进而可能同情占领中环行动。正如本栏曾指，最令人担忧的就是双方各走极端，双方都应各让一步，释出善意。中央应有更大智慧，了解普遍港人渴求民主；占领中环亦应冷却，为双方创造空间，加强沟通收窄分歧。(A16)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%