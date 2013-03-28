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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 09:17 BJT

台湾股市：审慎交投中小幅开高，市场静待央行理监事会议

路透台北3月28日 - 台湾股市周四开高0.15%，交投审慎，投资者静待今日稍晚央行召开本季理监事会议并公布利率决策。

加权股价指数 开盘报7,905.71点。 上日收高0.5%。

电子类指数 持平，金融保险类指数 下滑0.24%。

路透调查显示，台湾央行料将在28日(周四)举行的理监事会议中，连续第七季维持重贴现率在1.875%水准不变，因以出口为主的景气复苏步伐尚不稳定 。(完)
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