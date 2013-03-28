港报社评：加辣效果未尽显，楼价升沉势微妙--信报3月28日

物业交易双倍印花税“加辣招”实施满一个月，昨天地政总署批出前北角村一幅酒店地皮和沙田九肚区1个豪宅用地，总成交价逾41亿元，较市场预期佳。从目前形势看，“加辣招”对市场产生的影响未完全清晰展现；物业市场亦处于升跌待变微妙之势。

“加辣招”实施1个月，对市场起压抑需求的作用。3月迄今，十大屋苑成交量较上月同期大跌近50%。不过，价格依然未显着回落。但量跌价未跌现象相信难以持久，因为价格迟早从边际需求和边际供应变化中反映出来。一旦买家数目减少，另一方面楼价上升的“市场预期”开始弱化甚至出现调整的市场心理转变，价格最终难免下降，故不排除若需求持续受压而减少，今年二季度起，楼价会出现较明显的下调压力。

此外印花税打击炒家短炒；买家印花税则用来压抑公司和海外买家的需求。如今需求受压，初步打开了楼价上升预期的顽固市场心理缺口，的确为市场酝酿调整提供了催生动力。政府推出”加辣招”当月，新批按揭贷款额明显减少12%，反映买楼需求的情绪开始降温。

照发展形势看，香港目前的楼价水平依然有很大吸引力，这些因素无疑对”加辣招”，亦即通过增加需求方的交易成本起抵销作用。若政府不利用当前上升预期酝酿转变之机，包括源源增加土地供应，一旦外来需求复炽，继而刺激本地需求也回升，引发新一轮的反弹周期，但政府可用的政策选择已然十分有限，势必剧化本地资产泡沫形成的风险。(A02)