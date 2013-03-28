港报社评：加辣效果未尽显，楼价升沉势微妙--信报3月28日

澳新汇市：澳元和新西兰元都脱离低点，但走势仍然承压
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
物业交易双倍印花税“加辣招”实施满一个月，昨天地政总署批出前北角村一幅酒店地皮和沙田九肚区1个豪宅用地，总成交价逾41亿元，较市场预期佳。从目前形势看，“加辣招”对市场产生的影响未完全清晰展现；物业市场亦处于升跌待变微妙之势。
“加辣招”实施1个月，对市场起压抑需求的作用。3月迄今，十大屋苑成交量较上月同期大跌近50%。不过，价格依然未显着回落。但量跌价未跌现象相信难以持久，因为价格迟早从边际需求和边际供应变化中反映出来。一旦买家数目减少，另一方面楼价上升的“市场预期”开始弱化甚至出现调整的市场心理转变，价格最终难免下降，故不排除若需求持续受压而减少，今年二季度起，楼价会出现较明显的下调压力。
此外印花税打击炒家短炒；买家印花税则用来压抑公司和海外买家的需求。如今需求受压，初步打开了楼价上升预期的顽固市场心理缺口，的确为市场酝酿调整提供了催生动力。政府推出”加辣招”当月，新批按揭贷款额明显减少12%，反映买楼需求的情绪开始降温。
照发展形势看，香港目前的楼价水平依然有很大吸引力，这些因素无疑对”加辣招”，亦即通过增加需求方的交易成本起抵销作用。若政府不利用当前上升预期酝酿转变之机，包括源源增加土地供应，一旦外来需求复炽，继而刺激本地需求也回升，引发新一轮的反弹周期，但政府可用的政策选择已然十分有限，势必剧化本地资产泡沫形成的风险。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.