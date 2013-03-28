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市场报道 | 2013年 3月 28日 星期四 10:24 BJT

路透调查：塞浦路斯纾困行动料不会是欧元区的最后一次

**塞浦路斯救助案意味着什么**

在欧元集团主席迪塞尔布洛姆周一暗示，塞浦路斯纾困计划可能成为应对今后银行业危机的范例之后，决策者一直努力澄清，该援助计划是为塞浦路斯量身定制的。

虽然迪塞尔布洛姆随后发表声明称塞浦路斯是一个特例，但分析师对于本案对其他国家有什么广泛意义看法不一。

19名分析师表示，关闭塞浦路斯第二大银行而不是进行资本重组，对于欧元区金融稳定来说是更好的方式。14名分析师不予认同，12名分析师则认为两种做法没有差别。

“虽然这种做法意味着金融业问题能够更快地得到解决，从长期角度来看有积极作用，但实际却削弱了短期金融稳定性，”Rabobank International资深市场分析师Elwin de Groot称。

迄今为止鲜有迹象显示，塞浦路斯危机引发西班牙和斯洛文尼亚，以及其他身处困境的二线欧元区国家储户正在取现。

西班牙经济部长德金多斯周日接受采访时称，他“完全排除”请求国际援助来帮助解决该国经济问题。

欧洲央行管理委员会成员暨斯洛文尼亚央行总裁克兰耶克上周称，坚信斯洛文尼亚不会步塞浦路斯的后尘。

至于其他可能需要援助的国家，6名分析师提到意大利，还有几名分析师认为马耳他、法国和已经接受过一次援助的葡萄牙也需要救援。(完) (编译 郑茵/洪曦/王翔琼; 审校 张涛/张荻)
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