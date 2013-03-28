路透调查：塞浦路斯纾困行动料不会是欧元区的最后一次

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
**塞浦路斯救助案意味着什么**
在欧元集团主席迪塞尔布洛姆周一暗示，塞浦路斯纾困计划可能成为应对今后银行业危机的范例之后，决策者一直努力澄清，该援助计划是为塞浦路斯量身定制的。
虽然迪塞尔布洛姆随后发表声明称塞浦路斯是一个特例，但分析师对于本案对其他国家有什么广泛意义看法不一。
19名分析师表示，关闭塞浦路斯第二大银行而不是进行资本重组，对于欧元区金融稳定来说是更好的方式。14名分析师不予认同，12名分析师则认为两种做法没有差别。
“虽然这种做法意味着金融业问题能够更快地得到解决，从长期角度来看有积极作用，但实际却削弱了短期金融稳定性，”Rabobank International资深市场分析师Elwin de Groot称。
迄今为止鲜有迹象显示，塞浦路斯危机引发西班牙和斯洛文尼亚，以及其他身处困境的二线欧元区国家储户正在取现。
西班牙经济部长德金多斯周日接受采访时称，他“完全排除”请求国际援助来帮助解决该国经济问题。
欧洲央行管理委员会成员暨斯洛文尼亚央行总裁克兰耶克上周称，坚信斯洛文尼亚不会步塞浦路斯的后尘。
至于其他可能需要援助的国家，6名分析师提到意大利，还有几名分析师认为马耳他、法国和已经接受过一次援助的葡萄牙也需要救援。(完) (编译 郑茵/洪曦/王翔琼; 审校 张涛/张荻)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%