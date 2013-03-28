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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 09:35 BJT

香港股市：恒生指数开盘跌0.3%，受中资银行股跌势拖累

路透香港3月28日 - 香港股市周四开盘下跌，中资银行股普遍走低，此前中国银监会下令银行业者加强对理财投资运作的管理。

恒生指数 开低0.3%至22,390.4点；恒生国企指数 开跌0.7%。(完)
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