官方媒体围攻苹果 中国网民“拔刀相助”

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海3月27日(记者 Melanie Lee) - 中国网民强烈抗议苹果 受到官方媒体的不公平对待。官方媒体在过去两周针对苹果的保修政策展开口诛笔伐。
苹果和大众汽车 成为中央电视台3月15日消费者权益保护曝光企业目标。CCTV指控苹果售后服务中外有别。
其他官方媒体也纷纷发表文章评论夹攻苹果。《人民日报》周三发表时评，指苹果在中国“无与伦比地耀武扬威”。
这篇时评很快在新浪微博平台上迅速传播，但却受到很多用户的诟病。
很多网友对官方媒体针对一个外国公司的小问题而咬住不放感到担心。
一名用户称：“我们老百姓觉得苹果不错，政府很够呛。显然很多公司的保修政策都不完善，为什么要对苹果区别对待？”
另一名网友则说，当涉及报导地方政府腐败和乳制品问题时，《人民日报》哪儿去了？
“你是希望转移我们的注意力吗？让老百姓在这些鸡毛小事上怨声载道？我们的空气有毒、水质污染、乳制品不安全……我们不是傻子！”
分析人士称，网民对此事的强烈反应不仅说明苹果在中国的口碑强大，而且也反映出官方宣传机构在控制网络民意方面日渐捉襟见肘。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%