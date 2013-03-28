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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 09:42 BJT

日本央行：总裁黑田东彦称讨论宽松政策退场策略为时尚早

路透东京3月28日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示，现在就讨论央行积极宽松政策的退场策略是太早了，因为消费者物价还远未达到2%的目标。

”作为央行，我们必须留意不同政策的相关风险，但现在就谈论退出策略太早了，”黑田东彦在参议院中表示。

黑田东彦称，日本央行向市场明确解释自己的政策并坚持实施宽松措施，也很重要。

他并称，降低各个期限的收益率将有助于实现物价稳定。(完)

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