《全球主要央行动态》--3月28日

以下所列为上周四下午至本周四上午(3月21日-3月28日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克辩护美联储积极放松货币政策的做法。他表示虽然出发点是为了刺激美国经济复苏，但也有利于其他国家。贝南克称，全球经济相互整合，意味着整个世界都会从更加稳健的美国经济中获益。

美联储三位鸽派官员强力支持美联储购买债券以促进美国经济成长，但通常被认为是中间派的克利夫兰联储总裁皮亚纳尔托暗示，不需要就业市场再有大的改善就可以考虑削减购债规模了。皮亚纳尔托称，“我认为，如果就业市场前景明显改善令资产购买的步伐放慢，这是一个受欢迎的货币政策方向。这种结果可能不久就会显现，但仍需拭目以待。” 不过波士顿联储总裁罗森格伦则表示，购买资产的好处要大于对于代价的任何合理估计，“目前我没有看到什么证据显示我们的货币政策正引发重大金融稳定性问题。”另一位主要鸽派人士--芝加哥联储总裁埃文斯也对过早削减公债购买带来的风险提出了警告。而明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔更是表示，“货币政策目前还不够宽松。”

达拉斯联储总裁费希尔重申，美联储应略微缩减购债计划规模。费希尔称，美国经济数据已大幅改善，贷款抵押信用市场出现了惊人复苏。费希尔并指出，他不是唯一主张缩减购债规模的决策者。

纽约联储总裁杜德利称，联储必须保持非常宽松的货币政策，因为尽管最近整体经济出现一些改善，但劳动力市场还远没有达到健康状态。杜德利在其演讲中，对美联储极其宽松的货币政策进行了有力的全面辩护，称该政策正开始见效，绝对不可调整。这次演讲暗示，美联储立场温和的核心成员--包括贝南克、杜德利和副主席叶伦，仍坚决主张宽松政策。

**欧洲**

欧洲央行试图打压对塞浦路斯救援方案可能成为今后欧元区银行业抒困范本的猜测，坚称该国只是一个特例。欧洲央行决策者驳斥了以后可能出现更多此类“自救”行动的说法。欧洲央行将负责处理塞浦路斯的遗留问题，并防范未来危机的发生。欧洲央行执委科尔表示，“塞浦路斯的经验并不能作为欧洲其它地区的借鉴，因为其局势发展程度是其它国家所无法相比的。”欧洲央行还决定允许塞浦路斯的银行使用央行紧急资金，这将避免该国银行业崩溃。欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼也赞同科尔的说法。

另外科尔还表示，塞浦路斯银行业危机突显出有必要让欧洲央行成为欧洲独立的银行业监管机构。“我们学到的首要教训就是需要加强管控银行，”科尔在Europe 1电台表示。“我们需要一个独立的欧洲监管机构，这将会在2014年中实现，将由欧洲央行担任，而我们需要及早确认欧元区的问题。”

欧洲央行称将从2015年3月1日起停止接受部分政府担保的银行债券作为贷款抵押。

**英国及瑞士**

英国央行金融政策委员会(FPC)表示，为了吸收未来可能发生的亏损以及维持放贷，英国银行业必须额外筹集250亿英镑资金。FPC表示，银行业当下的目标是在2013年底前使核心一级资本充足率达到巴塞尔III协议的标准，即至少是风险加权资产的7%。

英国央行总裁金恩称全球经济危机“远未结束”，可能还会有许多意料之外的“迂回曲折”。

瑞士央行副总裁丹亭称只要欧元区局势仍不稳，央行将保持瑞郎兑欧元上限在1.20瑞郎。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦表示，央行已做好准备，将采取包括购买较长期资产在内的所有手段，以实现2%的通胀目标。这凸显其打破日本持续近20年的通缩局面的决心。在就职新闻发布会上，黑田东彦表示两年内需要采取大胆的措施以达到通胀目标，这支持了对日本央行在4月3-4日下次例行政策会议上扩大刺激措施的预期。黑田东彦表示，央行不排除各种放宽政策的方案，包括将实施开放式资产购买的时间由2014年提前，以及扩大较长期公债的购买规模。他强调，由于实质利率为零，日本央行必须尝试通过大幅扩大资产负债表的方式来影响市场和公众对未来物价的预期。但他也表示，单靠向经济注资还不够。这表明他排除了再次采取10年前那种量化宽松做法的可能，即以银行的超额储备为目标，主要通过购买短期证券来挹注流动性。

黑田东彦表示，现在就讨论央行积极宽松政策的退场策略是太早了，因为消费者物价涨幅还远未达到2%的目标。黑田东彦称，日本央行向市场明确解释自己的政策并坚持实施宽松措施，也很重要。他并称，降低各个期限的收益率将有助于实现物价稳定。黑田东彦称无意将日本公债货币化。他还指出不考虑购买以外币计价的债券，因为放宽政策的其它选项还有很多。

黑田东彦表示，很难将名义国内生产总值(GDP)设定为货币政策目标。“现在很难把（名义GDP）当作目标。我认为弹性通胀目标更切合实际。” 他并表示，日央行将寻求通过购买较长期公债来压低各个期限公债的收益率。这突显了日本央行更加激进地扩大资产负债表以对抗通缩的决心。黑田东彦称，将央行购买的公债期限从目前的三年延长至五年，将是未来放宽货币政策的选项之一。他还指出，或许有增加购买风险较高资产的空间。

**中国**

中国央行称，与巴西中央银行签署了中巴双边本币互换协议，互换规模为1,900亿元人民币/600亿巴西雷亚尔，有效期三年，经双方同意可以展期。央行称，签署双边本币互换协议，旨在加强双边金融合作，便利两国经贸往来，共同维护金融稳定。

**澳洲**

澳洲央行在半年度金融评估报告中称，澳洲金融体系相对强健，并无迹象显示银行过度冒险以抵消信贷增长迟滞，进而提振获利水平。澳洲央行亦称，银行有能力达到严格的国际流动性新要求，近几年来已增强了资本水平，并采取措施减轻对批发融资市场的依赖性。央行特别提到本地主要银行进军亚洲的强劲势头，称这一趋势可能会随着澳洲与亚洲之间贸易与投资的增长而持续。澳洲央行再度指出，家庭仍偏向于偿还现有债务，而非举借新债，这使得家庭信贷增长放缓。但央行指出，这种更为谨慎的借款态度对于帮助强化该领域的金融韧性来说是必要的。

**其他**

国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德称，如果给予主要央行深远的新权力，同时让其保持与政治独立，那么它们的权力可能过大。布兰查德在伦敦经济学院的一次小组讨论上称，把制定货币政策和银行监管交给一个机构的理由充分，因银行在金融危机中得到了教训。但他表示，让非选举产生的技术专家拥有太大的影响力可能会有问题。

菲律宾央行总裁泰谭柯称，尽管惠誉将该国评级上调至投资及别后，料有大量资金流入，但该国央行可以维持低利率，因通胀温和。他说，央行决策者倾向于进一步放宽外汇规定，允许更多资本流出，以缓和资金流动对经济的影响。