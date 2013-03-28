港报社评：京港官员分际乱套，蛀蚀香港高度自治--明报3月28日

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
特首梁振英承认在宣布买家印花税（BSD）前一晚，知会港澳办主任王光亚。梁振英的做法浮现两个问题，一是梁振英与内地官员互动，是否做到严守分际；二是政府政策，特别是涉及税收的新政策必须厉行保密。梁振英必要交代，让港人知道京港采取的措施，确保这类知会不会影响政策。
政府去年10月26日公布BSD，行会成员亦是公布前一刻才知悉，可见政府小心谨慎。梁振英却强调只是”知会”有关方面，以化解”请示”王光亚的质疑。梁振英亦表示BSD有办”内交”和”外交”的需要，但外国买家同受BSD影响，英、美等领事馆事前没有获得知会。
而王光亚解释，梁振英忧虑BSD与CEPA有抵触才通知他。不过，工业署发言人回应查询表示，CEPA没有关于内地人来港买卖物业的规定。所以，BSD本应、也只是香港内部事务。
中联办主任张晓明撰写的一篇文章，提到”完善行政长官向中央政府述职和报告重要情况、重大事项的制度，把行政长官向中央负责的关系落实好”，若梁振英向王光亚知会BSD，属于这里提及的”重要情况、重大事项”，即使涉及内部事务，港人仍然知道所为何事。不过，梁振英的说法已经排除了这个范畴。
梁振英知会BSD，反映一国两制界线愈来愈模糊。京港官员分际混淆，与近年香港局势纷乱有多大关系，值得港人注意。这种混淆不利落实一国两制，期望梁振英切勿贪图一时便宜；假若特首惯性请示，就会挤压一国两制，蛀蚀香港的高度自治。(A04)
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路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%