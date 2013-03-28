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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 09:52 BJT

叙反对派领导人称北约拒绝提供导弹支持是在帮阿萨德

(本文由路透中文网编译提供)

路透多哈3月27日 - 叙利亚反对派领导人哈蒂柏（Moaz Alkhatib）周三称，国际大国拒绝向反对派占据的叙利亚北部地区提供“爱国者”导弹支持，是在告诉叙利亚总统阿萨德“为所欲为”。

哈蒂柏在接受路透采访时同时表示，他不会撤回辞去叙利亚主要反对派联盟全国联盟领导人职位的请求，但表示暂时仍会履行领导人职责。

北约周二表示，无意对叙利亚进行军事干预。之前哈蒂柏曾表示，已请求美国使用“爱国者”导弹保护反对派占领的地区免遭阿萨德空中力量的进攻。

“昨天白宫发表评论称，无法增加‘爱国者’导弹的覆盖范围以保护叙利亚人民，对此我非常吃惊，”哈蒂柏说道。

“我担心这将向叙利亚政权传递出其可以‘为所欲为’的信息。”

当被问及他周日提出辞去全国联盟领导人职位时，他说道，“我已提交辞呈，我没有撤回。但在总务委员会开会前，我必须继续履行职责。”（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌
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