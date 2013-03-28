叙反对派领导人称北约拒绝提供导弹支持是在帮阿萨德

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透多哈3月27日 - 叙利亚反对派领导人哈蒂柏（Moaz Alkhatib）周三称，国际大国拒绝向反对派占据的叙利亚北部地区提供“爱国者”导弹支持，是在告诉叙利亚总统阿萨德“为所欲为”。
哈蒂柏在接受路透采访时同时表示，他不会撤回辞去叙利亚主要反对派联盟全国联盟领导人职位的请求，但表示暂时仍会履行领导人职责。
北约周二表示，无意对叙利亚进行军事干预。之前哈蒂柏曾表示，已请求美国使用“爱国者”导弹保护反对派占领的地区免遭阿萨德空中力量的进攻。
“昨天白宫发表评论称，无法增加‘爱国者’导弹的覆盖范围以保护叙利亚人民，对此我非常吃惊，”哈蒂柏说道。
“我担心这将向叙利亚政权传递出其可以‘为所欲为’的信息。”
当被问及他周日提出辞去全国联盟领导人职位时，他说道，“我已提交辞呈，我没有撤回。但在总务委员会开会前，我必须继续履行职责。”（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%