《全球重要经济事件一览表》--3月28日-4月4日

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月28日(四)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)中期经济评估；首席经济学家暨副秘书长帕多安(Pier Carlo Padoan)将做有关七国集团(G7)短期前景的报告。
3月29日(五)
暂无重要经济事件。
4月1日(一)
暂无重要经济事件。
4月2日(二)
悉尼--澳洲央行召开议息会议。
北达科他州大福克斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表讲话，主题为“利用更好的货币政策改善经济前景”(1700)。
亚拉巴马州伯明翰--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景和货币政策发表演说(1730)。
弗吉尼亚州里士满(里奇蒙)--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯及里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔出席弗吉尼亚州立联邦大学2013年春季投资者会议，参加主题为“货币政策：机遇与局限”的小组讨论(2330)。
4月3日(三)
东京--日本央行货币政策委员会会议(至4月4日)。
伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至4月4日)。
洛杉矶--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就经济前景和货币政策发表讲话(1930)。
纽约--新兴市场-布雷顿森林委员会小组讨论。该委员会主持与国际货币基金组织(IMF)货币与资本市场部主任Jose Vinals进行小组讨论。
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯与里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讨论货币政策及经济形势。
×4月4日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会会议，随后将公布利率声明并召开新闻发布会。
伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(最后一天)。
埃尔里诺--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治出席堪萨斯城联储俄克拉荷马分行举办的活动，并就美国经济发表讲话(1630)。料将安排问答环节。
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦在第50届Society of American Business Editors and Writers会议上讲话(2100)。
代顿--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特出席代顿大学活动，并加入美联储主席所在小组的讨论(1245)。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 梁睿雪; 审校 白云)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%